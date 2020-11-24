Россия к 2025 году преодолеет отставание от Запада по космическим чипам

Сегодня, 09:59

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Россия к 2025 году преодолеет отставание от Запада по космическим чипам
Военный эксперт Юрий Кнутов

О готовности России к научному прорыву в космосе сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. Он сообщил, что технологии Роскосмоса после 2025 года позволят сократить отставание РФ от запада по космическим чипам, передает «Экономика».

По словам Юрия Кнутова, научный прорыв поможет России победить в «космической войне» с США — ведь уже сейчас страна способна противостоять США на околоземной орбите. Известно, что после утверждения Пентагоном стратегии «войны в пяти сферах», куда входит космическое пространство, Америка начала выделять огромные средства для разработки ультрасовременного космического оружия. Наглядным примером этому служат результаты последних испытаний США, когда американская САУ поразила цель с данными спутника-разведчика, а весь процесс, включая целеуказание, занял всего несколько секунд. 

Как отметил эксперт, Россия поставила перед оборонно-промышленным комплексом аналогичные задачи — в частности, создание более 600 космических аппаратов двойного назначения «Сфера». Кнутов подчеркнул, что такая военная направленность позволит РФ не только сравняться, но и опередить Штаты в области орбитальной разведки и целеуказания.

Эксперт также сообщил о продолжении разработки многоразового космического российского аппарата «Буран», который является ответом на американскую программу «Шаттл».

«У нас есть великолепные разработки, включая систему стратегической защиты ключевых объектов Нудоль, а также передовые ЗРК С-400 и С-500, новые ракеты для которых смогут поражать цели в космосе. Мы не только в будущем можем противостоять США в космосе, фактически мы это можем делать уже сейчас», - прокомментировал Юрий Кнутов.

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