Смерть жителя ЯНАО от коронавируса спровоцировала споры в соцсетях

Сегодня, 21:14

Ольга Громова

0

Image 16+
Смерть жителя ЯНАО от коронавируса спровоцировала споры в соцсетях

В пабликах Надыма, что в ЯНАО, разгорелись споры касательно обстоятельств смерти 39-летнего мужчины. Один из местных жителей на условиях анонимности сообщил, что молодого человека в больницу положили с заболеванием поджелудочной железы, а умер он от коронавируса.

Жена погибшего описала последние часы умершего. А плохо ему стало еще 29 октября, но в больницу положили только спустя неделю, когда пришел положительный результат на ковид.

«Перед смертью звонил, говорил, что в палату никто не приходит, ни врачи — обхода нет, ни медсестры, одни только нянечки, кормить и убирать. В итоге он умер от коронавируса, никто не позвонил, не поставил в известность, о том, что он уже в морге, узнали случайно», - цитирует женщину URA.

При этом многие пользователи сети обвинили женщину в намеренной лжи, во вбросе, ибо никогда еще не сталкивались с недобросовестным отношением со стороны медперсонала и некачественным исполнением своих обязанностей в Надымской ЦРБ.  Другие же считают, что знали умершего как честного человека, который бы никогда не решился говорить неправду.

«Для инициирования служебного расследования по конкретным фактам просим обратиться лично или письменно к заместителю главного врача по медицинской части», — заявили агентству в окружном депздраве.

Но в ситуации разобраться все же пообещали.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Смерть жителя ЯНАО от коронавируса спровоцировала споры в соцсетях

Сегодня, 21:14

Российские военные в борьбе с коронавирусом COVID-19 задействуют новый комплекс

Сегодня, 11:24

В Роспотребнадзоре оценили процесс мутации коронавируса в РФ

Сегодня, 10:04

На Кубани начали выдавать лекарства для амбулаторного лечения больных ковидом

Вчера, 22:04

Российский прокат «Чудо-женщины» перенесен на январь 2021 года

Вчера, 21:34

Мишустин призвал регионы перенимать московскую практику борьбы с COVID-19

23-11-2020, 21:19

В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве

23-11-2020, 21:19

Суд в Москве оштрафовал журналиста Тюняева за ложную информацию о коронавирусе на 400 тысяч рублей

23-11-2020, 19:59

В России изменились правила лечения больных коронавирусом

23-11-2020, 17:14

Каждый десятый россиянин не смог найти синонимичное слово «локдауну»

22-11-2020, 14:49

СМИ: на острове Русский закончились соль, спички и вода

21-11-2020, 17:04

Беглов рассказал, как можно остановить рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

21-11-2020, 16:34

В Госдуме хотят ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

20-11-2020, 13:34

«Йодомарин» стал дефицитным препаратом в российских аптеках

19-11-2020, 16:19

На территории Ростовской области зарегистрировано четыре очага гриппа птиц

18-11-2020, 22:09

Привитый вакциной «Спутник V» ульяновский врач заболел коронавирусом

18-11-2020, 10:44

На Урале студентов-медиков обязали лечить пациентов с коронавирусом

18-11-2020, 09:14

На работе заболели коронавирусом более тысячи саратовских медиков, шестеро умерли

17-11-2020, 18:44

В России для помощи регионам будут созданы мобильные бригады при 32 институтах и клиниках

17-11-2020, 00:04

В Черногорск прибыла колонна военной техники для развертывания госпиталя

15-11-2020, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров