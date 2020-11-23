Смерть жителя ЯНАО от коронавируса спровоцировала споры в соцсетях

В пабликах Надыма, что в ЯНАО, разгорелись споры касательно обстоятельств смерти 39-летнего мужчины. Один из местных жителей на условиях анонимности сообщил, что молодого человека в больницу положили с заболеванием поджелудочной железы, а умер он от коронавируса.

Жена погибшего описала последние часы умершего. А плохо ему стало еще 29 октября, но в больницу положили только спустя неделю, когда пришел положительный результат на ковид.

«Перед смертью звонил, говорил, что в палату никто не приходит, ни врачи — обхода нет, ни медсестры, одни только нянечки, кормить и убирать. В итоге он умер от коронавируса, никто не позвонил, не поставил в известность, о том, что он уже в морге, узнали случайно», - цитирует женщину URA.

При этом многие пользователи сети обвинили женщину в намеренной лжи, во вбросе, ибо никогда еще не сталкивались с недобросовестным отношением со стороны медперсонала и некачественным исполнением своих обязанностей в Надымской ЦРБ. Другие же считают, что знали умершего как честного человека, который бы никогда не решился говорить неправду.

«Для инициирования служебного расследования по конкретным фактам просим обратиться лично или письменно к заместителю главного врача по медицинской части», — заявили агентству в окружном депздраве.

Но в ситуации разобраться все же пообещали.