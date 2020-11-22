Мишустин призвал регионы перенимать московскую практику борьбы с COVID-19

Вчера, 21:19

Ольга Громова

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Мишустин призвал регионы перенимать московскую практику борьбы с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом призвал регионы активнее перенимать опыт Москвы в противодействии COVID-19.

«Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах», - сказал он (цитата по РИА Новости).

Московский опыт стоит перенимать активнее потому, что ситуация с распространением коронавируса, как подчеркнул Мишустин, продолжает оставаться довольно сложной.

По словам премьера, в ближайшее время правительство намерено включить все имеющиеся вакцины от коронавируса в список жизненно необходимых лекарств.

23 ноября оперативный штаб обнародовал новую актуальную информацию по коронавирусу. В соответствии с ней, в России впервые за все время от начала эпидемии за сутки было обнаружено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России сегодня также сообщили, что введение новых ограничений на федеральном уровне властями пока не рассматривается. В зависимости от эпидемической обстановки их внедряют на уровне регионов.

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