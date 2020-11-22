В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве

В правительстве России допускают ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве, но введение пропускного режима в столице на данный момент пока не обсуждается. Об этом, ссылаясь на полученную от осведомленных источников информацию, сообщило агентство «Интерфакс» .

«Все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней», — поведал один из собеседников агентства.

При этом закрытие Москвы (локдаун) он причислил к крайним мерам борьбы с коронавирусом. В планы властей столицы и федеральных также пока не входит вводить всеобщий режим самоизоляции.

Ранее некоторые телеграм-каналы распространили информацию о том, что столичные власти ведут активное обсуждение введения пропусков на въезд в Белокаменную. Указывалось, что решение закрыть столицу на въезд для иногородних или не закрыть может быть принято ближе к концу этой недели.

Напомним: в РФ установлен новый коронавирусный антирекорд - за минувшие сутки зафиксировано свыше 25 тысяч новых случаев коронавируса, из них 6866 - в Москве.