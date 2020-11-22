В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве

В правительстве России допускают ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве, но введение пропускного режима в столице на данный момент пока не обсуждается. Об этом, ссылаясь на полученную от осведомленных источников информацию, сообщило агентство «Интерфакс».
«Все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней», — поведал один из собеседников агентства.
При этом закрытие Москвы (локдаун) он причислил к крайним мерам борьбы с коронавирусом. В планы властей столицы и федеральных также пока не входит вводить всеобщий режим самоизоляции.
Ранее некоторые телеграм-каналы распространили информацию о том, что столичные власти ведут активное обсуждение введения пропусков на въезд в Белокаменную. Указывалось, что решение закрыть столицу на въезд для иногородних или не закрыть может быть принято ближе к концу этой недели.
Напомним: в РФ установлен новый коронавирусный антирекорд - за минувшие сутки зафиксировано свыше 25 тысяч новых случаев коронавируса, из них 6866 - в Москве.
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