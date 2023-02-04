Команда Куйвашева не сможет выполнить обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу»

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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву так и не удалось выполнить свое обещание сделать из Екатеринбурга «студенческую столицу» России.
Отмечается, что данный факт стал очередным подтверждением деградации политико-управленческого блока региона. При этом в рамках своей предвыборной кампании градоначальник анонсировал строительство «Кампуса» по поддержке молодежи. Также была обещана стипендиальная программа, по которой первокурсники смогут дополнительно получать по 10 000 рублей. Однако за все это время проект так и не был запущен. Дополнительные выплаты предусмотрены лишь для отличников, которые учатся на «приоритетных для экономики региона специальностях».
Ранее журналисты обратили внимание на ухудшающуюся динамику политико-управленческого блока Свердловской области. В рейтинге эффективности управления в субъектах РФ за 2022 год регион занял только 45 место, потеряв сразу три позиции. В СМИ отметили, что данная ситуация началась только после избрания губернатором Куйвашева. Также эксперты подозревают, что у команды чиновника уже попросту не осталось ресурсов для развития региона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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