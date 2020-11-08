Минздрав РФ ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

Минздрав РФ выдал новый указ, коим ввел новые нормативы для врачей и установил максимальное время на осмотр пациентов в поликлиниках. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сообщается, что новый документ Минздрава регламентирует работу врачей шести специальностей. Так, россиянам следует запомнить, что на приеме у гематолога или инфекциониста они могут побывать 20 минут. На прием у онколога отведено 23 минуты, а у пульмонолога или хирурга - 26. Дольше всего прием может длиться у врача-фтизиатра (занимается диагностикой либо лечением туберкулеза) - 35 минут.

Газета отмечает, что если визит к доктору носит характер профилактический, время приема может быть сокращено. У фтизиатров - на 10-20 процентов, у остальные врачей - на 30-40 процентов. При этом на заполнение документации медикам отводится от 35 до 39 процентов времени, отведенного на прием.

Цифры должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей, говорится в приказе Минздрава.

При этом больницы и медучреждения имеют право немного подкорректировать эти нормы, приняв во внимание плотность проживания населения.

Наказывать врачей, которые уделят сложному пациенту больше времени, чем положено документом, не планируют.