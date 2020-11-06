В России дипломы вузов могут получить «срок годности».

В субботу на онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил давать российским дипломам «сроки годности». Он уверен: нынешняя практика выдачи диплома навсегда абсурдна, поскольку нет гарантии сохранности полученных после вуза знаний на протяжении всей жизни. К тому же, они могут потерять свое актуальность.

Выходом из ситуации Песков назвал новый формат документа - «диплом по требованию». Такой сертификат подтвердит наличие актуальных знаний у человека, а также компетенции на этот момент. Поэтому в таких документах обязательно должны быть конечные даты действия диплома.

Ранее СМИ писали, что со следующего года российские вузы будут переходить на электронные дипломы. Такой шаг поможет в борьбе с подделками. Предполагается, что электронный диплом войдет в так называемое цифровое портфолио претендента на работу, в котором будет информация об опыте, спортивных достижениях, научных исследованиях и сведениях о курсах повышения квалификации.