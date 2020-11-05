Православные христиане отмечают Димитриевскую родительскую субботу: что сегодня под запретом

В субботу, 7 ноября, на Руси отмечают Димитриевскую родительскую субботу. В этот день принято посещать храмы и ставить свечи за упокой родных и близких, которые ушли в мир иной.

Изначально в Дмитриевскую родительскую субботу поминали воинов, погибших в битве на Куликовом поле. Именно после этого сражения она и была установлена. Постепенно в стране в этот день принялись поминать не только погибших воинов, но всех усопших веры православной.

На Димитриевскую родительскую субботу верующие по установленной традиции приходят на кладбища, где покоятся их родные. Также обязательным в этот день является поминальный обед.

Христиане верят, что за столом собираются не только живые, но и усопшие. Для поминального обеда готовят такое ритуальное блюдо, как кутья, а также пироги, блины, мясо и любимые блюда умерших родственников. В память о безвременно почивших принято ставить на стол дополнительные столовые приборы.

В Димитриевскую родительскую субботу нельзя вспоминать усопших дурным словом. Под запретом также алкогольные напитки, за исключением церковного вина. Также нежелательно в этот день веселиться и устраивать широкие празднества.