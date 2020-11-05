Эксперт рассказал, почему мошенники звонят и бросают трубку

Раздражающими звонками мошенники пытаются определить психологическую податливость людей. Они набирают номер, а когда потенциальная жертва отвечает, сразу же бросают трубку. Такой нехитрый трюк позволяет аферистам вычислить тех, кого обмануть проще и легче.
Специалист говорит еще об одном психологическом аспекте. У того, кто звонит сам, почему-то больше доверия к человеку на другом конце провода.
Как правило, короткие дозвоны люди делают редко. В основном, это поручают роботам. Они способны за короткое время обзвонить многих людей.
А защититься от таких мошенников просто - либо не снимать трубку с незнакомого номера, либо не перезванивать. Хороший метод защиты - использование специальных программ, которые показывают, от кого поступает звонок - от мошенника или спамера.
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