Эксперт рассказал, почему мошенники звонят и бросают трубку

Сегодня, 17:14

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, почему мошенники звонят и бросают трубку

Раздражающими звонками мошенники пытаются определить психологическую податливость людей. Они набирают номер, а когда потенциальная жертва отвечает, сразу же бросают трубку. Такой нехитрый трюк позволяет аферистам вычислить тех, кого обмануть проще и легче.

«Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, открытые к общению, непременно сделают ответный звонок», - рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

Специалист говорит еще об одном психологическом аспекте. У того, кто звонит сам, почему-то больше доверия к человеку на другом конце провода.

Как правило, короткие дозвоны люди делают редко. В основном, это поручают роботам. Они способны за короткое время обзвонить многих людей.

А защититься от таких мошенников просто - либо не снимать трубку с незнакомого номера, либо не перезванивать. Хороший метод защиты - использование специальных программ, которые показывают, от кого поступает звонок - от мошенника или спамера.

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