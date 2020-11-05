В Новосибирске заведено дело против медсестры, таскавшей ребенка за волосы

Помощник руководителя следственного управления российского Следственного комитета в Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила о том, что была уволена медсестра тубдиспансера, которая таскала за волосы маленькую девочку. Об этом сообщает «НГС».

Ранее в Сеть попало видео, на котором отчетливо видно, как медсестра туберкулезной больницы применяет силу к маленькой девочке, после чего берет ее за волосы и кидает на кровать. Автор видео – женщина, которая лежала с ребенком в одной палате. Она уточнила, что такие действия медсестра совершает постоянно.

После обнародования видео делом заинтересовался Минздрав, прокуратура и управление Следственного комитета, которые в скором времени организовали проверки в этом учреждении.

«В результате проверки действий медсестры Государственной областной клинической туберкулезной больницы в Новосибирске против нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ», - сообщила Кулешова.

Далее будет проходить расследование, в ходе которого следователи дадут оценку действиям сотрудницы медучреждения. Также будут установлены причины, по которым было совершено преступление.

Пресс-служба Минздава Новосибирска сообщила, что медсестра в данный момент отстранена от работы. Приказ об ее увольнении уже готовится. Сама же женщина сообщила, что применила силу к ребенку по причине того, что она баловалась.