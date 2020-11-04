В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес поправки в постановление о введении режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В соответствии с ним, для учеников 5-11 классов школ региона до 23 ноября включительно вводится дистанционное обучение, передает ТАСС.

"Приостановить до 23 ноября 2020 года посещение образовательных организаций, предоставляющих общее образование обучающимся 5-11 классов, с обеспечением реализации образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в постановлении, текст которого в пятницу, 6 ноября, опубликован на официальном сайте правительстве Брянской области.

Если обратиться к статистике, которую обнародовал оперативный штаб, на территории области за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии, которую ВОЗ объявила 11 марта этого года, выявлено 13 768 случаев заражения ковидом. Справиться с болезнью и выздороветь смогли 10 169 человек, но 74 пациента скончались.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Брянской области начал действовать с 17 марта. Сейчас регион на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Ранее власти отметили обязательную самоизоляцию для пожилых жителей региона (от 65 лет и старше), разрешили работу парков, физкультурно-спортивных учреждений, музеев, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Муниципалитеты получили право на организацию массовых мероприятий. При этом все еще сохранен запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров.

Обязательный масочный режим продолжает действовать.