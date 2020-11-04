В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

Сегодня, 20:09

Ольга Громова

0

Image 16+
В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес поправки в постановление о введении режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В соответствии с ним, для учеников 5-11 классов школ региона до 23 ноября включительно вводится дистанционное обучение, передает ТАСС.

"Приостановить до 23 ноября 2020 года посещение образовательных организаций, предоставляющих общее образование обучающимся 5-11 классов, с обеспечением реализации образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в постановлении, текст которого в пятницу, 6 ноября, опубликован на официальном сайте правительстве Брянской области.

Если обратиться к статистике, которую обнародовал оперативный штаб, на территории области за минувшие сутки было выявлено 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии, которую ВОЗ объявила 11 марта этого года, выявлено 13 768 случаев заражения ковидом. Справиться с болезнью и выздороветь смогли 10 169 человек, но 74 пациента скончались.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Брянской области начал действовать с 17 марта. Сейчас регион на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Ранее власти отметили обязательную самоизоляцию для пожилых жителей региона (от 65 лет и старше), разрешили работу парков, физкультурно-спортивных учреждений, музеев, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Муниципалитеты получили право на организацию массовых мероприятий. При этом все еще сохранен запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров.

Обязательный масочный режим продолжает действовать.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение для учеников 5-11 классов

Сегодня, 20:09

Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

Сегодня, 18:44

Военные медики в Кургане начали работать еще в двух больницах

Сегодня, 18:14

В РФ преступные схемы начали маскировать под борьбу с COVID-19

Сегодня, 12:27

В Башкирии снова ужесточат режим самоизоляции

Сегодня, 11:26

В Волгограде местный житель потребовал в суде запретить слово COVID

Вчера, 20:15

Вдова убитого в драке на Старом базаре Павла Рохлова раскритиковала Малахова

Вчера, 16:40

Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в РФ

Вчера, 13:43

Губернатор Омской области рассказал об отставках из-за скандала со скорой помощью

Вчера, 11:04

От коронавируса умерла главный пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова

4-11-2020, 12:53

В Госдуме предложили увеличить число мест для бесплатного медобразования

4-11-2020, 08:38

Школьница из Благовещенска спела Владимиру Путину о России

3-11-2020, 08:44

Врачи в России получат право отказывать пациентам в медицинской помощи

2-11-2020, 12:32

Врачи призвали коллег не назначать антибиотики при COViD-19

31-10-2020, 19:26

Поликлинику под Новосибирском закрыли из-за болезни медиков

31-10-2020, 18:50

В Екатеринбурге таксист вместо защитного экрана повесил штору

31-10-2020, 15:43

Минздрав РФ разрешил лечить пациентов дома только при наличии отдельной комнаты

29-10-2020, 17:15

Больницы Ростовской области нуждаются в 4 800 медиках

29-10-2020, 16:01

Отменивший доплаты врачам глава Минздрава Архангельской области ушел в отставку

29-10-2020, 14:54

Глава Карелии из-за коронавируса на месяц запретил школьникам посещать торговые центры

29-10-2020, 11:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров