Военные медики в Кургане начали работать еще в двух больницах

Военные медики, прибывшие в Курган 29 октября, начали работать еще в двух больницах. Сейчас они занимаются коронавирусными больными в пяти медучреждениях, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, зараженных коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что ранее военные медики оказывали помощь местным врачам в трех больницах региона, но теперь будут еще в двух.

Прием пациентов ведется в едином приемно-сортировочном отделении, благодаря чему можно равномерно распределять нагрузку на курганские больницы и госпитали.

Военные медики регулярно принимают участие в совещаниях областного правительства, где идет речь о коронавирусных мерах в регионе. Силами отдельной группы проводятся лекции в медучреждениях.

Военные медики сейчас задействованы в четырех больницах города Кургана и одной - Шадринска. Всего в регион должны приехать 32 специалиста Минобороны, сообщает URA.

В сводный медотряд входят военнослужащие с опытом диагностики и лечения ковид-больных. В его составе различные военные специалисты - анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.