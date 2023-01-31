Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

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Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов назначил скандально известного журналиста Игоря Пушкарева. Вероятной причиной этого может быть «вклад» свердловских миллиардеров в проект, когда как Пушкарев выступает гарантом финансовых интересов крупных инвесторов.
Спецпроектом к 300-летнему юбилею Екатеринбурга займется куратор креативного кластера Л52 Игорь Пушкарев. Он отметил, что проект получает серьезную поддержку от администрации.
Занимающий должность директора музея Екатеринбурга Пушкарев обрел известность за счет своих антироссийских высказываний. В прошлом месяце Ленинский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях. Причем Пушкарев вины не признал, заявив, что не может вспомнить написания оскорбительного поста.
При этом мэр Орлов заявил, что с его антироссийской деятельностью не знаком и лишь согласовал его кандидатуру на пост. Кроме того, градоначальник отказался уволить экс-журналиста и пытался использовать свое служебное положение для помощи Пушкареву.
Отметим также, что в проект креативного кластера Л52 под руководством Пушкарева вложились представители крупного бизнеса. В частности, в проект вложилась крупная строительная компания «Синара Девелопмент», «Малышева-73» и УК «УЗТМ-Картэкс». Если экс-журналиста, проект рискует не состояться, что ударит по интересам инвесторов. Вероятнее всего это и есть причина, по которой Орлов оказывает Пушкареву поддержку.
Ранее СМИ отмечали, что Орлов безразлично относится к судьбе Екатеринбурга, и остерегается конфликтов с миллиардерами и олигархами Екатеринбурга. Это дает основания полагать, что Пушкарев останется на своем посту, несмотря на русофобную позицию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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