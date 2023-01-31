Мэр Екатеринбурга доверил организацию празднования 300-летия города противнику СВО Пушкареву - СМИ

Предстоящее празднование юбилея Екатеринбурга уже омрачила новость, что куратором спецпроекта мэр города Алексей Орлов назначил скандально известного журналиста Игоря Пушкарева. Вероятной причиной этого может быть «вклад» свердловских миллиардеров в проект, когда как Пушкарев выступает гарантом финансовых интересов крупных инвесторов.

Спецпроектом к 300-летнему юбилею Екатеринбурга займется куратор креативного кластера Л52 Игорь Пушкарев. Он отметил, что проект получает серьезную поддержку от администрации.

«Возникает много управленческих вопросов, в которых нам всегда содействуют. Так, например, при ремонте будут сохранены деревянные окна с исторической расстекловкой – это огромная работа и с точки зрения финансов, и с точки зрения объема работ, и очень радует, что город идет в этом вопросе нам на встречу», – рассказал он.

Занимающий должность директора музея Екатеринбурга Пушкарев обрел известность за счет своих антироссийских высказываний. В прошлом месяце Ленинский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях. Причем Пушкарев вины не признал, заявив, что не может вспомнить написания оскорбительного поста.

При этом мэр Орлов заявил, что с его антироссийской деятельностью не знаком и лишь согласовал его кандидатуру на пост. Кроме того, градоначальник отказался уволить экс-журналиста и пытался использовать свое служебное положение для помощи Пушкареву.

Отметим также, что в проект креативного кластера Л52 под руководством Пушкарева вложились представители крупного бизнеса. В частности, в проект вложилась крупная строительная компания «Синара Девелопмент», «Малышева-73» и УК «УЗТМ-Картэкс». Если экс-журналиста, проект рискует не состояться, что ударит по интересам инвесторов. Вероятнее всего это и есть причина, по которой Орлов оказывает Пушкареву поддержку.

Ранее СМИ отмечали, что Орлов безразлично относится к судьбе Екатеринбурга, и остерегается конфликтов с миллиардерами и олигархами Екатеринбурга. Это дает основания полагать, что Пушкарев останется на своем посту, несмотря на русофобную позицию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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