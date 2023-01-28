СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями

Сегодня, 20:29

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СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями
Фото из открытых источников

Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами», сравнив их с американцами, которые истребляли индейцев во время освоения Северной Америки, пишет live24.ru. 

Специалист убежден, что русский народ якобы вынуждал население Урала переселяться на север. Другие работники учреждения также выступают с антироссийскими заявлениями.

Например, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, который является либеральным журналистом, выступающим против СВО. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Стоит отметить, что ранее предприниматель Евгений Пригожин обращался к мэру города Алексею Орлову. В письме он призывал уволить Пушкарева с занимаемой должности, но глава города этого до сих пор не сделал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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