СМИ: научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга выступает с антироссийскими заявлениями

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Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк в одном из интервью назвал россиян «колонизаторами», сравнив их с американцами, которые истребляли индейцев во время освоения Северной Америки, пишет live24.ru.
Специалист убежден, что русский народ якобы вынуждал население Урала переселяться на север. Другие работники учреждения также выступают с антироссийскими заявлениями.
Например, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, который является либеральным журналистом, выступающим против СВО. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.
Стоит отметить, что ранее предприниматель Евгений Пригожин обращался к мэру города Алексею Орлову. В письме он призывал уволить Пушкарева с занимаемой должности, но глава города этого до сих пор не сделал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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