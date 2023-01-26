«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

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В российском сегменте Telegram обсуждают финал конфликта между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и военным блогером Игорем Стрелковым (Гиркиным), который в 2014 году был одним из первых командиров ополчения ДНР. Резкое заявление Пригожина, который обвинил Стрелкова в сдаче Славянска, вызвало новые вопросы к экс-министру обороны ДНР.
Игорь Стрелков после заявлений бизнесмена немедленно объявил, что в таком случае не собирается вступать в ЧВК «Вагнер». Все обвинения в свой адрес он категорически отверг. Пользователи Сети сочли, что он просто воспользовался удобным предлогом, чтобы не попасть на фронт и не столкнуться с командирами добровольческих штурмовых отрядов.
Историю, в которую попал военный блогер, который когда-то сыграл важную роль в создании народных республик Новороссии, обсуждали и в украинском сегменте.
Однако других пользователей куда более заинтересовало послание Евгения Пригожина, который публично объявил, что Игорь Стрелков в 2014 году не стал оборонять город Славянск за взятку.
Теперь Игорь Стрелков не только лишился своего авторитета в качестве «военного эксперта», который якобы достаточно компетентен, чтобы критиковать командиров штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Бывший командир ополчения Донбасса, построивший на этом свою карьеру военного эксперта и участника ток-шоу, столкнулся с обвинением, способным перечеркнуть любые прежние заслуги.
Политолог Константин Долгов предложил Стрелкову-Гиркину пройти полиграф, чтобы очистить свое имя.
Такое предложение стало поводом для иронии.
Ринат Ахметов — украинский олигарх, которому принадлежали в 2014 году крупные активы в Донбассе, в том числе в Мариуполе. Вместе с миллиардерами Коломойским и Фирташем, он финансировал создание вооруженных батальонов украинских националистов, которые не допустили развития пророссийского движения в Мариуполе, а после принимали участие в боевых действиях против Новороссии. Если Стрелков не сможет очистить свое имя от обвинения, брошенного Евгением Пригожиным, из героя Русской весны он превратится в Иуду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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