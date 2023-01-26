«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе

Сегодня, 19:35

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«Если не брал — нечего бояться»: в Сети предложили Игорю Стрелкову рассказать о сдаче Славянска на полиграфе
Фото из открытых источников

В российском сегменте Telegram обсуждают финал конфликта между петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным и военным блогером Игорем Стрелковым (Гиркиным), который в 2014 году был одним из первых командиров ополчения ДНР. Резкое заявление Пригожина, который обвинил Стрелкова в сдаче Славянска, вызвало новые вопросы к экс-министру обороны ДНР.

Игорь Стрелков после заявлений бизнесмена немедленно объявил, что в таком случае не собирается вступать в ЧВК «Вагнер». Все обвинения в свой адрес он категорически отверг. Пользователи Сети сочли, что он просто воспользовался удобным предлогом, чтобы не попасть на фронт и не столкнуться с командирами добровольческих штурмовых отрядов.

«Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер», потому что его оскорбил Пригожин (хотя до этого собирался ехать на фронт). Ну что могу сказать? Игорь Стрелков сегодня ныл», — написала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Историю, в которую попал военный блогер, который когда-то сыграл важную роль в создании народных республик Новороссии, обсуждали и в украинском сегменте.

«У каждого из нас есть свой знакомый Гиркин, который девять лет собирается поехать на фронт, и все никак не поедет», — пишет украинец.

Однако других пользователей куда более заинтересовало послание Евгения Пригожина, который публично объявил, что Игорь Стрелков в 2014 году не стал оборонять город Славянск за взятку.

«Уверен что, Стрелков поведёт себя как законченное ссыкло. Командиры, озлобленные на него, скажут ему: "У@@ок, ты зачем сюда приехал, тварь @@@чая? Зачем ты, сучёнок, сдал Славянск? Сколько тебе за это Ахметов денег заплатил?". Этот человек не славится своей отвагой, мужеством и надёжностью. Попробует сбежать — поссу на его лицо», — объявил Пригожин.

Теперь Игорь Стрелков не только лишился своего авторитета в качестве «военного эксперта», который якобы достаточно компетентен, чтобы критиковать командиров штурмовых групп ЧВК «Вагнер». Бывший командир ополчения Донбасса, построивший на этом свою карьеру военного эксперта и участника ток-шоу, столкнулся с обвинением, способным перечеркнуть любые прежние заслуги. 

«Евгений Пригожин считает, что Игорь Стрелков в 2014 году сдал город Славянск за деньги. Это произнесено публично, соответственно от медийного образа главного критика СВО Стрелкову придётся отказаться», — пишет Telegram-канал «Агентство новостей политики». 

Политолог Константин Долгов предложил Стрелкову-Гиркину пройти полиграф, чтобы очистить свое имя. 

«Так а в чем проблема, Гиркин? Тебя публично обвинили в получении денег от украинского олигарха Ахметова. Это серьезная предъява. Нужно на нее отвечать. Иначе ты будешь остаток жизни жить как опущенный петушара. Можно пройти полиграф, например. Тебе зададут вопросы: с кем из людей Ахметова ты контактировал, сколько денег тебе передавали, ЗА ЧТО ты получал эти деньги и так далее. Если ты не брал — тебе нечего бояться, — объявил Долгов. — Так где деньги, Гиркин?»

Такое предложение стало поводом для иронии.

«Приходит Стрелков в Вагнер, а там полиграф, — написал Telegram-канал «Говорит ТопаZ». — Задают вопросы: Имеете связи с ФСБ или иностранными спецслужбами? Имеете связи с либеральными русофобскими СМИ? Вступали ли вы когда-нибудь в договоренности с представителями вражеских для России государств?»

Ринат Ахметов — украинский олигарх, которому принадлежали в 2014 году крупные активы в Донбассе, в том числе в Мариуполе. Вместе с миллиардерами Коломойским и Фирташем, он финансировал создание вооруженных батальонов украинских националистов, которые не допустили развития пророссийского движения в Мариуполе, а после принимали участие в боевых действиях против Новороссии. Если Стрелков не сможет очистить свое имя от обвинения, брошенного Евгением Пригожиным, из героя Русской весны он превратится в Иуду.

«Увы, в ситуацию, в которой сейчас оказался Стрелков, он привел себя сам, — пишет Telegram-канал «Синяя Борода Z». — Крайне эмоциональные заявления, густо замешанные с оскорблениями, были не лучшим решением. И если чиновники и вообще госаппарат может себе позволить пропускать это мимо глаз и ушей, справедливо решив, что кошмарить Стрелкова это хотя бы «по картинке» себе дороже, то рано или поздно нашлись бы другие, мягко говоря, менее забюрократизированные граждане с жесткими предъявами. И они нашлись! И что теперь будет делать Игорь Иваныч, конечно, интересно, но от этого не менее трагично. Какой из предложенных сценариев он выберет, не утратив достоинства, остается только гадать. В любом случае, желаю ему поскорее оказаться на поле боя — там судьба рассудит».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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