«Мамкин милитарист»: Милонов оценил реакцию Стрелкова на предложение вступить в ЧВК «Вагнер»

Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков получил вполне реальное предложение от Евгения Пригожина вступить в ЧВК «Вагнер», и если он откажется, то его авторитет будет уничтожен. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий сообщил, что бывший глава минобороны ДНР на сегодняшний день только «тыкает пальцами в клавиатуру», в то время как другим ничего не мешает попасть на фронт.

Сам Виталий Милонов еще в октябре 2022 года отправился добровольцем в зону СВО. Отец шестерых детей заявил, что не может остаться в стороне и вступил в ряды российского подразделения.

Ранее Стрелков регулярно критиковал ЧВК «Вагнер» и в особенности ее основателя Евгения Пригожина. Бывший министр обороны ДНР не упускал ни одного случая, чтобы нелестно отозваться об «Оркестре», не одобряя боевые действия против террористов в Сирии, и тактику наступления «вагнеровцев» в зоне спецоперации на Украине.

После очередного выпада в свой адрес Пригожин предложил Стрелкову отправиться на фронт в качестве командира штурмовой группы ЧВК «Вагнер», чтобы продемонстрировать свои навыки в деле. Ранее во время СВО Стрелков уже пытался попасть на передовую, однако вернулся домой, так и не приняв участия в боевых действиях.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который не понаслышке знает о положении дел на фронте, полагает, что предложение вступить в ЧВК «Вагнер» дает Стрелкову настоящий шанс показать, кто он есть на самом деле.

«Он будет в глубокой заднице, если не воспользуется этим предложением, — уверен Милонов. — Потому что мы все внимательно смотрим на «интернет-победителя» Игоря Гиркина-Стрелкова. Я внимательно анализирую его сетевые баталии, но не очень хорошо понимаю, как человек, по большему счету понятия не имеющий о том, что там (на фронте) происходит, дает такие безапелляционные советы и делает такие жесткие выводы» - высказал свое мнение Милонов.

Депутат напомнил, что по опросам общественности Евгений Пригожин признан одной из самых влиятельных персоналий СВО — в то время как Стрелков имеет репутацию «мамкиного милитариста».

«Если Евгений Викторович, будучи предпринимателем, является одним из самых ключевых лиц, и появляется в самых жарких местах, то Гиркин, декларируя свой «мамкин милитаризм», пока только пальцами тыкает в клавиатуру. Евгений Викторович ему сказал: «Либо ты показываешь, что ты мужик, что ты имеешь право дальше выступать». И если он откажется — то ему, конечно, стоит перейти в раздел не военных экспертов, а в кулинарный или еще какой-нибудь», — резюмировал Милонов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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