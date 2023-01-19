Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России
Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...Подробнее
Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта, на просторах зарубежной платформы слишком много «вражеской пропаганды».
В беседе с журналистами издания «Правда Ру» Форманчук заявил, что России пора начать «жить по законам военного времени», разделяя патриотов и тех, кто не поддерживает политику президента. Политолог отметил, что на просторах YouTube много неприкрытой «вражеской пропаганды», поэтому он выступает за блокировку данного видеосервиса.
Напомним, ранее о блокировке YouTube говорил бизнесмен Евгений Пригожин. Он назвал сервис «информационной чумой»» и подчеркнул, что в России достаточно своих платформ для просмотра видеороликов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...Подробнее
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