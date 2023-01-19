Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Сегодня, 11:35

0

Image 16+
Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России
Фото из открытых источников

Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта, на просторах зарубежной платформы слишком много «вражеской пропаганды». 

В беседе с журналистами издания «Правда Ру» Форманчук заявил, что России пора начать «жить по законам военного времени», разделяя патриотов и тех, кто не поддерживает политику президента. Политолог отметил, что на просторах YouTube много неприкрытой «вражеской пропаганды», поэтому он выступает за блокировку данного видеосервиса. 

«Это мусорное ведро, откуда льется куча грязи на наше государство и нашу политику», —высказался Фонманчук. 

Напомним, ранее о блокировке YouTube говорил бизнесмен Евгений Пригожин. Он назвал сервис «информационной чумой»» и подчеркнул, что в России достаточно своих платформ для просмотра видеороликов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Сегодня, 11:35

Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Вчера, 08:02

Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

19-01-2023, 18:09

Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

19-01-2023, 17:59

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

18-01-2023, 18:02

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

18-01-2023, 13:04

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

18-01-2023, 12:39

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

18-01-2023, 10:34

Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

18-01-2023, 09:29

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

17-01-2023, 12:19

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 10:24

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

16-01-2023, 10:04

Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян

14-01-2023, 11:34

Генштаб отменил отсрочку от мобилизации многодетным отцам

13-01-2023, 18:24

В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

13-01-2023, 17:09

ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери

13-01-2023, 00:19

Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом

12-01-2023, 15:34

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году

11-01-2023, 14:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

18-01-2023, 18:02

0

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...

Подробнее
«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

18-01-2023, 13:56

0

Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой....

Подробнее
«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

19-01-2023, 15:21

0

В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...

Подробнее
Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

19-01-2023, 19:26

0

Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра...

Подробнее
Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Вчера, 08:02

0

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов...

Подробнее
Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

19-01-2023, 18:09

0

Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военный эксперт проинформировал о нескольких подразделениях сербов в российских войсках в зоне СВО

Военный эксперт проинформировал о нескольких подразделениях сербов в российских войсках в зоне СВО

18-01-2023, 19:34

0

На днях президент Сербии Александр Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за обращение к сербам с призывом вступать в их ряды. Он...

Подробнее
В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

18-01-2023, 13:04

0

Родители пациентов детского инфекционного отделения ГБК №9 Челябинска показали, в каких условиях находятся их дети. В...

Подробнее
Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

19-01-2023, 17:59

0

Ведущие телевизионных передач на российских каналах Кузичев и Норкин объяснили, почему на политические дискуссии в эфир...

Подробнее
«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

«Русская весна»: Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной

19-01-2023, 13:34

0

Подразделения Вооруженных сил Украины пошли в наступление в районе Сватово и Кременной на территории ЛНР....

Подробнее