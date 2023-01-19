Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта, на просторах зарубежной платформы слишком много «вражеской пропаганды».

В беседе с журналистами издания «Правда Ру» Форманчук заявил, что России пора начать «жить по законам военного времени», разделяя патриотов и тех, кто не поддерживает политику президента. Политолог отметил, что на просторах YouTube много неприкрытой «вражеской пропаганды», поэтому он выступает за блокировку данного видеосервиса.

«Это мусорное ведро, откуда льется куча грязи на наше государство и нашу политику», —высказался Фонманчук.

Напомним, ранее о блокировке YouTube говорил бизнесмен Евгений Пригожин. Он назвал сервис «информационной чумой»» и подчеркнул, что в России достаточно своих платформ для просмотра видеороликов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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