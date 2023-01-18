Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов прокомментировал возможную блокировку YouTube в России. Он уверен, что стране нужна своя система фильтрации запрещенного контента.
Вехов уверен, что такая система могла бы не только сэкономить бюджет, но и в автоматическом режиме блокировать контент, направленный против РФ. Он отметил, что то же самое происходит с пророссийскими роликами на западных сервисах.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин выступил с инициативой заблокировать YouTube в России. Предприниматель уверен, что платформу могут заменить такие отечественные аналоги, как «ВКонтакте» и RuTube.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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