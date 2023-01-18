Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Сегодня, 08:02

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Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ
Фото из открытых источников

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов прокомментировал возможную блокировку YouTube в России. Он уверен, что стране нужна своя система фильтрации запрещенного контента.

«Как эксперт в области информационной безопасности, я считаю, что это пошло бы на пользу не только России, но и тем гражданам зарубежных государств, которые на ее территории находятся и продолжают работу», — заявил эксперт.

Вехов уверен, что такая система могла бы не только сэкономить бюджет, но и в автоматическом режиме блокировать контент, направленный против РФ. Он отметил, что то же самое происходит с пророссийскими роликами на западных сервисах.

«Экономия бюджета в этой части на эти работы была бы, поскольку просто автоматически робот бы фильтровал все», — резюмировал Вехов.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин выступил с инициативой заблокировать YouTube в России. Предприниматель уверен, что платформу могут заменить такие отечественные аналоги, как «ВКонтакте» и RuTube.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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