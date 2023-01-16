Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Сегодня, 18:02

0

Image 16+
Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России
Фото из открытых источников

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в случае систематических нарушений законодательства со стороны сервиса, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий в комментарии для журналистов отметила, что у России нет желания отгораживаться от остальных стран. Но в то же время страна не допустит нарушения действующего законодательства.

«Конечно, было бы очень жаль закрыться от всего мира и остаться только на своей платформе, но в случае постоянных, систематических известных нарушений нашего законодательства, у Роскомнадзора есть такое право приостановить или совсем прекратить доступ компании на наше информационное пространство», — добавила Бессараб.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее выступил за блокировку YouTube в России. Он подчеркнул, что в стране есть много альтернативных площадок. В их числе он назвал «ВК» и RuTube.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Сегодня, 18:02

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

Сегодня, 13:04

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

Сегодня, 12:39

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Сегодня, 10:34

Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

Сегодня, 09:29

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

Вчера, 12:19

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Вчера, 12:14

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

Вчера, 10:24

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

16-01-2023, 10:04

Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян

14-01-2023, 11:34

Генштаб отменил отсрочку от мобилизации многодетным отцам

13-01-2023, 18:24

В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

13-01-2023, 17:09

ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери

13-01-2023, 00:19

Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом

12-01-2023, 15:34

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году

11-01-2023, 14:59

76.RU: стало известно, когда пустят домой в отпуск мобилизованных ярославцев

11-01-2023, 10:19

В оперштабе по Ярославской области прокомментировали вторую волну мобилизации в 2023 году

10-01-2023, 08:59

NGS.RU: как торговля Новосибирска пережила нервный срыв после начала СВО ВС из РФ в 2022 году

9-01-2023, 09:29

«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством

7-01-2023, 09:48

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Вчера, 12:14

0

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...

Подробнее
«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

Вчера, 19:18

0

Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...

Подробнее
Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

16-01-2023, 10:04

0

Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...

Подробнее
«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

0

Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...

Подробнее
Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

Журналисты сообщают, что Ламбрехт подала в отставку

16-01-2023, 13:04

0

Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...

Подробнее
Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

Колобанов: экспорт газа РФ в дальнее зарубежье может упасть на 30%

16-01-2023, 12:54

0

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

16-01-2023, 20:04

0

Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового,...

Подробнее
Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

Коммунальная авария в Центральном районе Петербурга привела к образованию ямы с горячей водой

16-01-2023, 15:49

0

В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...

Подробнее
Российские производители йогуртов пожаловались на нехватку сырья из-за санкций

Российские производители йогуртов пожаловались на нехватку сырья из-за санкций

Вчера, 20:39

0

Антироссийские санкции, введенные коллективным Западом за «военную спецоперацию» в Украине, сказались и на работе...

Подробнее
CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

Вчера, 15:44

0

В случае войны с Китаем, США ждет разгром, утверждает заведующий кафедрой изучения боевых действий будущего в...

Подробнее