Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в случае систематических нарушений законодательства со стороны сервиса, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Парламентарий в комментарии для журналистов отметила, что у России нет желания отгораживаться от остальных стран. Но в то же время страна не допустит нарушения действующего законодательства.
Бизнесмен Евгений Пригожин ранее выступил за блокировку YouTube в России. Он подчеркнул, что в стране есть много альтернативных площадок. В их числе он назвал «ВК» и RuTube.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
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