Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в случае систематических нарушений законодательства со стороны сервиса, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий в комментарии для журналистов отметила, что у России нет желания отгораживаться от остальных стран. Но в то же время страна не допустит нарушения действующего законодательства.

«Конечно, было бы очень жаль закрыться от всего мира и остаться только на своей платформе, но в случае постоянных, систематических известных нарушений нашего законодательства, у Роскомнадзора есть такое право приостановить или совсем прекратить доступ компании на наше информационное пространство», — добавила Бессараб.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее выступил за блокировку YouTube в России. Он подчеркнул, что в стране есть много альтернативных площадок. В их числе он назвал «ВК» и RuTube.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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