«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством

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Бойцы ЧВК «Вагнер» помогли украинскому пленному связаться с матерью накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» (основана предпринимателем Евгением Пригожиным), которая опубликовала видеосообщение украинца.
Александр Осадчук попал в плен некоторое время назад. Однако родственники бойца не могли выйти на связь с ним и обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» в надежде узнать что-то о своем родственнике.
Пресс-служба «Конкорда» оперативно нашла Осадчука. Его речь для матери сняли на видео.
На видео он выглядит бодро и весело. Осадчук успокоил мать и сказал, что допрашивают его редко. Украинец поздравил близких с прошедшим Новым годом и пожелал счастья в наступающее Рождество.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале рождественского перемирия. Оно действует с 6 января и завершится в полночь 7 января.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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