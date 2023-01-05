«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством

Сегодня, 09:48

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«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством
Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"

Бойцы ЧВК «Вагнер» помогли украинскому пленному связаться с матерью накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» (основана предпринимателем Евгением Пригожиным), которая опубликовала видеосообщение украинца.

Александр Осадчук попал в плен некоторое время назад. Однако родственники бойца не могли выйти на связь с ним и обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» в надежде узнать что-то о своем родственнике.

Пресс-служба «Конкорда» оперативно нашла Осадчука. Его речь для матери сняли на видео. 

«Мама, привет. Мне сказали, ты меня искала. Я нахожусь в плену слава богу вылез из мясорубки, в которой меня кинули просто так. Меня ни на что не агитируют, нас кормят, поят, не бьют, чай пьем, курим, есть где спать, все хорошо», рассказал боец.

На видео он выглядит бодро и весело. Осадчук успокоил мать и сказал, что допрашивают его редко. Украинец поздравил близких с прошедшим Новым годом и пожелал счастья в наступающее Рождество. 

«Я с вами мысленно. Понимаю, что, конечно, переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо. С праздником тебя, папу, теть Люду, теть Олю. Бабушку обязательно поздравь», добавил боец.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале рождественского перемирия. Оно действует с 6 января и завершится в полночь 7 января. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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