«Вылез из мясорубки»: компания «Конкорд» опубликовала поздравление пленного бойца ВСУ с Рождеством

Бойцы ЧВК «Вагнер» помогли украинскому пленному связаться с матерью накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» (основана предпринимателем Евгением Пригожиным), которая опубликовала видеосообщение украинца.

Александр Осадчук попал в плен некоторое время назад. Однако родственники бойца не могли выйти на связь с ним и обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» в надежде узнать что-то о своем родственнике.

Пресс-служба «Конкорда» оперативно нашла Осадчука. Его речь для матери сняли на видео.

«Мама, привет. Мне сказали, ты меня искала. Я нахожусь в плену слава богу вылез из мясорубки, в которой меня кинули просто так. Меня ни на что не агитируют, нас кормят, поят, не бьют, чай пьем, курим, есть где спать, все хорошо», – рассказал боец.

На видео он выглядит бодро и весело. Осадчук успокоил мать и сказал, что допрашивают его редко. Украинец поздравил близких с прошедшим Новым годом и пожелал счастья в наступающее Рождество.

«Я с вами мысленно. Понимаю, что, конечно, переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо. С праздником тебя, папу, теть Люду, теть Олю. Бабушку обязательно поздравь», – добавил боец.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале рождественского перемирия. Оно действует с 6 января и завершится в полночь 7 января.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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