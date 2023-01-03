«Жизнь подарила вам шанс, и вы его не упустили»: Пригожин дал совет экс-заключенным из ЧВК «Вагнер»

Александр Цыганов выпускник самарской семинарии погиб в зоне спецоперации
В зоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины погиб выпускник самарской семинарии Александр Цыганов. Он...Подробнее
Несколько десятков бывших заключенных, безукоризненно отработавших по контракту в ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию. На родной земле героев спецоперации встретил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Видео возвращения бойцов опубликовало Федеральное агентство новостей.
Все вернувшиеся бывшие заключенные ранее были награждены медалями «За отвагу» и другими знаками отличия. За 180 дней своего контракта все они проявили себя в ходе выполнения боевых задач.
Уже в автобусе от аэродрома Евгений Пригожин поблагодарил бойцов за службу и произнес речь, в которой напутствовал бойцов и указал на потенциальные соблазны и опасности для них после возвращения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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