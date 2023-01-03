«Жизнь подарила вам шанс, и вы его не упустили»: Пригожин дал совет экс-заключенным из ЧВК «Вагнер»

Несколько десятков бывших заключенных, безукоризненно отработавших по контракту в ЧВК «Вагнер», вернулись в Россию. На родной земле героев спецоперации встретил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Видео возвращения бойцов опубликовало Федеральное агентство новостей.

Все вернувшиеся бывшие заключенные ранее были награждены медалями «За отвагу» и другими знаками отличия. За 180 дней своего контракта все они проявили себя в ходе выполнения боевых задач.

Уже в автобусе от аэродрома Евгений Пригожин поблагодарил бойцов за службу и произнес речь, в которой напутствовал бойцов и указал на потенциальные соблазны и опасности для них после возвращения.

«Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные», - отметил петербургский предприниматель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700