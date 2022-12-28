Министр обороны Сергей Шойгу наградил отличившихся бойцов во время предновогодней поездки

Ростов-на-Дону, 30 декабря. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине.

Шойгу проехал по различным объектам, провел ряд встреч и совещаний. Детали неизвестны, однако, по сообщениям местных источников, в рамках визита министр принял участие в церемонии награждения российских солдат и добровольцев.

Также 30 декабря Ксения Шойгу подвела итоги поездки «Лиги Героев». В рамках новогодней акции проведено 35 праздничных представлений, более 110 тысяч подарков вручили детям в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Глава «Лиги Героев» поблагодарила всех причастных к мероприятиям в своем Telegram-канале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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