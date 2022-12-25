Краснов о поездке Пригожина на передовую: выбьет своим бойцам все необходимое для выполнения задач

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», готов «вписаться за своих». Так эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов прокомментировал реакцию бизнесмена на видеообращение неких бойцов к начальнику Генштаба РФ о нехватке боеприпасов в окрестностях Бахмута.

Ранее Пригожин заявил, что «заехал к ребятам в землянки» и не увидел украинцев, которым приписывали авторство видео о боеприпасах. По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в настоящее время заняты наступлением на Бахмут (до 2014 года – Артемовск). Предприниматель убежден, что населенный пункт удастся взять под контроль в скором времени.

«А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать и заставим решить. И отдельно парни просили передать, когда доберусь до нормального интернета. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны», - заявил бизнесмен.

Ранее Бахмутское направление назвали самым сложным участком фронта. Об этом высказались как командиры ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский, так и американские журналисты. В регионе сконцентрирована мощная группировка противника, однако большие потери украинской стороны в живой силе позволили экспертному сообществу окрестить регион «бахмутской мясорубкой».

«Не могу сказать, как появилось первое видео, но что ясно точно - глава ЧВК «Вагнер» действительно готов вписаться за своих, даже если ситуация деликатная и непростая. И нет сомнений, что он выбьет своим бойцам все необходимое для выполнения задач, в отличие от бюрократов из различных военных структур», - заявил Петр Краснов.

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в окрестностях Бахмута. Ранее стало известно об их продвижении под Соледаром. «Оркестр» также выбил противника из школы и административного здания в населенном пункте Бахмутское.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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