Краснов о поездке Пригожина на передовую: выбьет своим бойцам все необходимое для выполнения задач

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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют основателем ЧВК «Вагнер», готов «вписаться за своих». Так эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов прокомментировал реакцию бизнесмена на видеообращение неких бойцов к начальнику Генштаба РФ о нехватке боеприпасов в окрестностях Бахмута.
Ранее Пригожин заявил, что «заехал к ребятам в землянки» и не увидел украинцев, которым приписывали авторство видео о боеприпасах. По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в настоящее время заняты наступлением на Бахмут (до 2014 года – Артемовск). Предприниматель убежден, что населенный пункт удастся взять под контроль в скором времени.
Ранее Бахмутское направление назвали самым сложным участком фронта. Об этом высказались как командиры ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский, так и американские журналисты. В регионе сконцентрирована мощная группировка противника, однако большие потери украинской стороны в живой силе позволили экспертному сообществу окрестить регион «бахмутской мясорубкой».
В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в окрестностях Бахмута. Ранее стало известно об их продвижении под Соледаром. «Оркестр» также выбил противника из школы и административного здания в населенном пункте Бахмутское.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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