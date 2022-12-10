«Я всегда держу свое слово»: Пригожин напомнил, что не планирует возглавлять политические партии

Журналисты издания «Ридус» попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать вступление Виктора Бута в партию ЛДПР, напомнив ему о том, что недавно предпринимателю предлагали ее возглавить.

«Я не собираюсь возглавлять или организовывать никакие политические партии. Я всегда держу свое слово», — заявил он. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

По словам Пригожина, он не знаком с Бутом лично, однако считает того «идеалом непоколебимости и «Шугалеем в квадрате».

« Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения. И его в любом случае будут уважать люди», — уверен бизнесмен.

Ранее стало известно об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. С 2012 года он находился в американской тюрьме по обвинению в незаконной торговле оружием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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