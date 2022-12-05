Дороги Минвод превратились в каток на фоне бездействия мэра Сергиенко

В Минеральные воды пришла минусовая температура, которая сопровождается мокрым снегом и ледяным дождем. Местные жители жалуются на дороги, которые превратились в каток, однако мэр Вячеслав Сергиенко обратил внимание на проблему лишь после крупных ДТП, произошедших в городе.

Жители Минеральных Вод неоднократно критиковали Сергиенко за плохое управление городом, а также за его образ жизни. Сообщается, что в Минводах произошло похолодание и выпадение снега, в связи с чем дороги покрылись льдом и произошло множество автомобильных аварий.

Жители Минеральных Вод в Сети на странице Вячеслава Сергиенко поинтересовались, почему коммунальщики не проводят работы по борьбе с последствиями осадков. Только через сутки Сергиенко ответил, что городские службы принялись за работу.

Позже глава Минвод опубликовал видео, на котором спецтехника посыпает улицу песком. Горожане возмутились, отметив, что одна машина не решит проблем с «катком» на дорогах во всем городе.

Ранее СМИ писали, что во время частичной мобилизации Сергиенко отправился на отдых в Турцию, а по возвращению призвал бизнесменов города отказаться от новогодних корпоративов. Также мэра Минвод подозревают в фиктивном разводе с супругой Еленой Петроченковой, связанной с многомиллиардным букмекерским бизнесом.

Сообщается, что жители Минеральных Вод подписали петицию к главе Ставропольского края Владимиру Владимирову с просьбой отстранить Вячеслава Сергиенко о должности мэра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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