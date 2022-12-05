Дороги Минвод превратились в каток на фоне бездействия мэра Сергиенко

Сегодня, 20:39

0

Image 16+
Дороги Минвод превратились в каток на фоне бездействия мэра Сергиенко
Фото из открытых источников

В Минеральные воды пришла минусовая температура, которая сопровождается мокрым снегом и ледяным дождем. Местные жители жалуются на дороги, которые превратились в каток, однако мэр Вячеслав Сергиенко обратил внимание на проблему лишь после крупных ДТП, произошедших в городе.

Жители Минеральных Вод неоднократно критиковали Сергиенко за плохое управление городом, а также за его образ жизни. Сообщается, что в Минводах произошло похолодание и выпадение снега, в связи с чем дороги покрылись льдом и произошло множество автомобильных аварий.

Жители Минеральных Вод в Сети на странице Вячеслава Сергиенко поинтересовались, почему коммунальщики не проводят работы по борьбе с последствиями осадков. Только через сутки Сергиенко ответил, что городские службы принялись за работу.

 

Позже глава Минвод опубликовал видео, на котором спецтехника посыпает улицу песком. Горожане возмутились, отметив, что одна машина не решит проблем с «катком» на дорогах во всем городе.

Ранее СМИ писали, что во время частичной мобилизации Сергиенко отправился на отдых в Турцию, а по возвращению призвал бизнесменов города отказаться от новогодних корпоративов. Также мэра Минвод подозревают в фиктивном разводе с супругой Еленой Петроченковой, связанной с многомиллиардным букмекерским бизнесом.

Сообщается, что жители Минеральных Вод подписали петицию к главе Ставропольского края Владимиру Владимирову с просьбой отстранить Вячеслава Сергиенко о должности мэра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дороги Минвод превратились в каток на фоне бездействия мэра Сергиенко

Сегодня, 20:39

Литовкин считает, что высокомерие мешает Западу оценить запас ракет у ВС РФ

Сегодня, 19:24

21-летний Максим Белоусов из Новоуткинска погиб в ходе СВО ВС из РФ на Украине

Сегодня, 16:49

В Красноярске семья пытается вернуть мобилизованного студента Андрея с СВО

Сегодня, 14:19

Глава Вельского района сообщил о гибели в СВО контрактника из Поморья

Сегодня, 10:59

Двое свердловских призванных на СВО ВС из РФ, погибли в один день

Сегодня, 09:59

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

Сегодня, 09:14

Эксперт Евсеев: для РФ желательно закончить военную спецоперацию в следующем году

Вчера, 23:54

Военный эксперт Сивков: тыловые военные аэродромы России требуют усиления защиты

Вчера, 23:49

Колонна танков Т-90М отправилась из Нижнего Тагила на передовую

Вчера, 13:29

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

Вчера, 09:29

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

МК: Волонтер Илья Пичужкин рассказал о самых востребованных вещах для бойцов в зоне СВО

5-12-2022, 14:34

Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

5-12-2022, 12:19

На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

5-12-2022, 09:14

IT-компании в России потеряли часть сотрудников после начала спецоперации

5-12-2022, 09:04

Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»

4-12-2022, 09:09

Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

3-12-2022, 17:19

В Сысерти простятся с мобилизованным Старковым, погибшим в ходе СВО ВС из России

3-12-2022, 13:39

Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

2-12-2022, 18:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

Сегодня, 09:14

0

О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...

Подробнее
В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

0

35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили...

Подробнее
На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

5-12-2022, 09:14

0

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...

Подробнее
Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Вчера, 17:23

0

В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра...

Подробнее
Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Сегодня, 14:04

0

Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на...

Подробнее
В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

Вчера, 09:29

0

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца. Об этом сообщила администрация...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

4-12-2022, 20:59

0

США изучают варианты поставок новых видов вооружения Украине. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Тим...

Подробнее
РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

0

Россия 5 декабря снова наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна»,...

Подробнее
Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

5-12-2022, 12:19

0

Скандал с мобилизованными из Урала набирает обороты и ситуацию уже прокомментировал Свердловский депутат Госдумы Максим...

Подробнее
Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

0

В СМИ Эстонии сообщается о тайном договоре США и Китая. Об этом пишет издание URA.RU. В частности, в эстонской газете...

Подробнее