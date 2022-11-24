Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР

Сегодня, 15:43

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Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР
Фото из открытых источников

На сайте ФБР появилась карточка на розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о деле 2018 года, связанным якобы с вмешательством бизнесмена в президентские выборы в США.

«Евгений Викторович Пригожин разыскивается ФБР за его предполагаемую причастность к заговору против США, нарушение и препятствование законным функциям Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США. Это произошло в Вашингтоне, округ Колумбия, с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года», — говорится в сообщении Федерального бюро расследований.

Американские федералы обещают вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.

«Говорит по-русски и имеет связи с Россией, Индонезией и Катаром», — добавили в ФБР.

Информация на карточке дублируется на  английском, русском и украинском языках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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