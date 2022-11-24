Российского предпринимателя Евгения Пригожина ищет ФБР

Мобилизованные из Новосибирска оказались на передовой в нечеловеческих условиях
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На сайте ФБР появилась карточка на розыск российского предпринимателя Евгения Пригожина. Речь идет о деле 2018 года, связанным якобы с вмешательством бизнесмена в президентские выборы в США.
Американские федералы обещают вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.
Информация на карточке дублируется на английском, русском и украинском языках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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