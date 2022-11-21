«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» назвала недостоверным интервью с «бойцом» ЧВК «Вагнер»

В «Лиге защиты интересов ветеранов» опровергли причастность давшего интервью СМИ «бойца» к ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление сделал глава организации Андрей Трошев.

Напомним, ранее на портале URA.RU. появился материал, в котором якобы участник ЧВК «Вагнер» беседовал с журналистами.

Как сообщил глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев, давший интервью человек не является бойцом ЧВК «Вагнер».

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» сообщает, что интервью с человеком, выдающим себя за бойца ЧВК «Вагнер», которое опубликовано на портале «Ура.ру» 22 ноября, не является достоверным. Просим читателей осторожно относиться к подобного рода информации», – отметили в организации.

Напомним, ранее Трошев отмечал, что участвующие в СВО петербуржцы могут получить помощь от Лиги. Он призывал горожан, оказавшихся в сложной ситуации в рамках частичной мобилизации, обращаться в его организацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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