«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» назвала недостоверным интервью с «бойцом» ЧВК «Вагнер»

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В «Лиге защиты интересов ветеранов» опровергли причастность давшего интервью СМИ «бойца» к ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление сделал глава организации Андрей Трошев.
Напомним, ранее на портале URA.RU. появился материал, в котором якобы участник ЧВК «Вагнер» беседовал с журналистами.
Как сообщил глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев, давший интервью человек не является бойцом ЧВК «Вагнер».
Напомним, ранее Трошев отмечал, что участвующие в СВО петербуржцы могут получить помощь от Лиги. Он призывал горожан, оказавшихся в сложной ситуации в рамках частичной мобилизации, обращаться в его организацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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