Пригожин рассказал журналистам, как выявить предателей среди российской элиты

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Участие представителей элиты необходимо не только для победы в войне, но и для защиты интересов Российской Федерации и чести мундира страны. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Комментируя запрос главного редактора издания Republic (признано иноагентом в РФ) Дмитрия Колезева, который попросил поименно назвать предателей Родины, о которых так часто говорит бизнесмен, Пригожин ответил, что все конкретные имена и фамилии журналист сможет узнать при помощи несложного опроса. Для этому каждому представителю элит нужно отправить письмо следующего содержания:
Пригожин уточнил, что напротив тех фамилий, кто даст положительный ответ, необходимо поставить галочку.
Отвечая на вопрос о происхождении источника финансирования ЧВК «Вагнер», Пригожин с долей сарказма подчеркнул, что эта структура финансируется «из денег, вырученных на продаже слез и страданий западных демократий».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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