Пригожин рассказал журналистам, как выявить предателей среди российской элиты

Сегодня, 17:43

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Пригожин рассказал журналистам, как выявить предателей среди российской элиты
Фото из открытых источников

Участие представителей элиты необходимо не только для победы в войне, но и для защиты интересов Российской Федерации и чести мундира страны. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Комментируя запрос главного редактора издания Republic (признано иноагентом в РФ) Дмитрия Колезева, который попросил поименно назвать предателей Родины, о которых так часто говорит бизнесмен, Пригожин ответил, что все конкретные имена и фамилии журналист сможет узнать при помощи несложного опроса. Для этому каждому представителю элит нужно отправить письмо следующего содержания:

«К вам обращается издание Republic (Republic — российское интернет-издание. Входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь», имеет либеральную повестку). Хотим вам задать несколько вопросов:
Считаете ли вы, что вы стоите на защите интересов Российского государства? Согласны ли с тем, что сделали все возможное для процветания и безопасности нашего государства? Оказываете ли вы всецелую поддержку России в СВО?».

Пригожин уточнил, что напротив тех фамилий, кто даст положительный ответ, необходимо поставить галочку.

«И будем разбираться, так ли это. Но мое мнение, что, безусловно, кроме Малофеева и Дугина, есть еще кто-то, однако их очень ограниченное количество», — цитирует предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Отвечая на вопрос о происхождении источника финансирования ЧВК «Вагнер», Пригожин с долей сарказма подчеркнул, что эта структура финансируется «из денег, вырученных на продаже слез и страданий западных демократий».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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