Новое поколение смартфонов Samsung будет хранить криптовалюты

Южнокорейская компания Samsung создала новое поколение смартфонов, которые могут поддерживать криптовалюты.

Модели серии Galaxy S20 получили процессор, позволяющий хранить первую криптовалюту и токены стандарта ERC-20. Эти гаджеты оснащены функцией хранения Bitcoin, Ethereum и других криптовалют, поддерживающих протокол ERC20.

Процессор серии смартфонов Galaxy S20 может работать с приватными ключами от блокчейн-кошельков. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Мы создали безопасный процессор, предназначенный для защиты вашего PIN-кода, пароля, шаблона и приватных блокчейн-ключей. В сочетании с платформой Knox безопасность внедряется во все части вашего телефона, от оборудования до программного обеспечения. Личные данные остаются частными», — объяснили в Samsung.

Стоит отметить, что приложения для хранения криптовалюты Blockchain Keystore было представлено Samsung еще в 2019 году. Оно доступно для гаджетов серии Galaxy S10. Воспользоваться им могут пользователи, которые находятся на территории США, Канады, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии, Швеции, Испании, Португалии, Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии.