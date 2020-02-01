Аpple создает собственную 5G-антенну для новых iPhone

В новых смартфонах iPhone с поддержкой 5G может появиться антенна, разработанная Аpple.

Как сообщил осведомленный источник, Аpple хочет отказаться от антенны для 5G, которую предлагает компания Qualcomm. Некоторые ее характеристики не устраивают Аpple, поэтому компания хочет создать собственный антенный модуль для будущих смартфонов iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения, пишет издание 3Dnews.

Как сообщил источник, в Apple считают, что антенный модуль Qualcomm «не вписывается в изящный дизайн, который Apple хочет использовать для нового смартфона». При этом модемы для сетей пятого поколения, скорее всего, все равно будут от Qualcomm.

Если же компании не удастся создать собственный антенный модуль, то в производство будут запущены смартфоны, в которых и антенна и модем будут от Qualcomm. Но это скажется на толщине гаджета.

Источник также отметил, что Apple стремится к тому, чтобы использовать в смартфонах как можно меньше компонентов стороннего производства, в частности от Qualcomm. И это тоже может быть одной из причин создания собственной антенны.