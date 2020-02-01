Фото Meizu 17 Plus доказывает наличие безрамочного экрана

В ближайшие несколько месяцев должен состояться релиз флагманского смартфона Meizu 17 на платформе Snapdragon 865. Предполагается, что к выходу готовится полноценная линейка из нескольких устройств. Между тем еще до анонса опубликовано «живое» фото, на котором позирует один из аппаратов.

Это может быть как Meizu 17 Plus, так и 17th Plus, сообщает 3DNews. Но суть в другом - на снимке подтверждаются инсайдерские сведения о полностью безрамочном экране смартфона.

На фото также предоставлена вся информация о системе. Видно, что гаджет построен на чипсете Snapdragon 865 - а это 8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650. Флеш-накопитель у аппарата будет на 512 Гб. Также имеются сведения о многомодульной камере. Основной сенсор - на 108 Мп.

Какой будет селфи-камера на фото понять невозможно. Не исключено, что она спряталась под дисплеем.

Есть большая вероятность того, что производитель «заточит» новинку под сети пятого поколения.

Впрочем, 100-процентной уверенности в том, что на снимке запечатлен именно Meizu 17, пока нет.