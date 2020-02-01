Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

Компания Microsoft объявила о том, что с 12 мая нынешнего года прекратит поддерживать ОС Windows 10 October 2018 update. Патчи безопасности на эту сборку больше выходить не будут, сообщает издание «Астера».

Windows 10 версии 1809 в мае 2020 года официально снимается с поддержки, поэтому пользователем целесообразно поспешить и обновиться до актуальной версии «десятки». Это позволит и дальше получать патчи безопасности из Редмонда.

В компании уточнили, что с 12 мая сего года апдейты не будут выпускаться на Windows 10 1809 версий «Home», «Pro» и «Pro for Education».

Заметим, что изменения затронут также Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 IoT Core.

ОС Windows 10, которая обновилась в декабре 2018-ого, и дальше будет работать в прежнем режиме, но на разработанные специально под нее патчи безопасности владельцам такой «десятки» рассчитывать не стоит.