Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Современные смартфоны могут выполнять множество функций, и далеко не все они используются.

Нередко бывает так, что программы, установленные сразу на гаджет, на самом деле только мешают его работе, и пользователю они не нужны. Такие программы, конечно же, лучше сразу же после покупки смартфона отключить.

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers). Это менеджеры процессоров, которые, казалось бы, должны освобождать ОЗУ смартфона от лишних программ и тем самым повышать автономность устройства. Но, как показывает практика, они способны блокировать и важные процессы, из-за чего пользователь пропускает звонки и уведомления. Чтобы отключить менеджеры процессоров придется зайти в настройки энергопотребления ОС Android.

Также лучше отключить автоматическое обновление прошивки. Как показывает практика зачастую обновления имеют немало ошибок и нарушают работоспособность устройств. Эти ошибки быстро исправляются, после чего появляется версия, которая действительно улучшает работу гаджета. По этой же причине лучше отключить и автоматическое обновление приложений. Лучше потратить несколько секунд и потом запустить обновление вручную.

Также рекомендуют эксперты отключать рекламу на смартфонах Xiaomi. Соответствующую инструкцию можно найти в Сети.

Можно отключить неиспользуемые диапазоны LTE, автозамену текста и избыточные уведомления. Не лишне будет также просмотреть все предустановленные приложения и удалить лишние.