Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представлены официально

Компания Xiaomi сегодня, 13 февраля, официально представила свои смартфоны-суперфлагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, выпущенные по случаю десятилетнего юбилея компании. Об этом сообщает издание iXBT.com.

Вспышка нового коронавируса в Китае вынудила компанию провести презентацию онлайн. На больших экранах руководство Xiaomi раскрыло все технические характеристики гаджетов.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, как и предполагалось, получили AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей, с частотой обновления изображения 90 Гц, пиковой яркостью 1129 кд/м2, контрастностью 5000000: 1 и поддержкой HDR10+.

Селфи-камера врезана в экран вверху слева.

Обращают на себя внимание абсолютно симметричные стереодинамики, а также наличие спереди и сзади специальных сенсоров освещенности. Предполагается, что они смогут решить довольно распространенную проблему с автоматической настройкой яркости на смартфонах Android.

Построены суперфлагманы от китайского производителя на новейшей однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 865 - ее производитель называет королем производительности нового поколения.

Как и сообщали дизайнеры, смартфоны получили новую оперативную память LPDDR5, флэш-память UFS 3.0 и поддержку Wi-Fi 6, которая позволяет передавать данные со скоростью до 9,6 Гб в секунду.

Система охлаждения состоит из десяти температурных сенсоров.

Толщина Xiaomi Mi 10 - всего 8,96 мм.

Что же касается батареи, ее емкость 4780 мАч, имеется опция поддержки быстрой зарядки. Благодаря этому гаджет заряжается на все 100 процентов всего лишь за 65 минут.

Обратная беспроводная зарядка других гаджетов возможна с мощностью 10 Вт.

Основная камера состоит из четырех модулей - 2 Мп с пикселями размером 1,75 мкм и диафрагмой f/2,4, 1/1,33-дюймовый 108 Мп с оптической стабилизацией и пикселями размером 1,6 мкм, 2 Мп с пикселями размером 1,75 мкм, диафрагмой f/2,4 и 13 Мп с диафрагмой f/2,4, пикселями размером 1,12 мкм и углом обзора 123 градуса. Порадует пользователей тот факт, что основная камера сможет записывать видео в разрешении 8К.

Само собой, смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro вышли с фирменной оболочкой компании MIUI 11.

Ну и самое главное, что интересует потенциальных покупателей - цены.

Xiaomi Mi 10 с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти встроенной можно приобрести за 573 доллара, за такой же объем оперативной памяти и 256 Гб флэш надо отдать 615 долларов. Версия с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб флэш - 673 доллара.