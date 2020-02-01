Samsung не добавила в дорогой Galaxy S20 Ultra мощную зарядку

Сегодня, 09:20

Анна Лисова

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Samsung не добавила в дорогой Galaxy S20 Ultra мощную зарядку

Продажи Samsung Galaxy S20 Ultra стартовали, и для многих стало неприятной неожиданностью отсутствие топового зарядного устройства в комплекте.
Новинка южнокорейского бренда продается в США за 1400 долларов. Речь идет о модели Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом за мощное зарядное устройство придется доплатить еще 50 долларов. В России ценник Samsung Galaxy S20 Ultra установили на отметке в 100 000 рублей, пишет IXBT.

Тут же пользователи стали сравнивать Samsung с Applе, поскольку американская компания тоже уже давно вынуждает пользователей покупать аксессуары к своим гаджетам дополнительно.
В этот раз топовый Samsung Galaxy S20 Ultra получил в комплект такое же зарядное устройство, как и младшие аппараты линейки - это 25-ваттное зарядное устройство. При этом Samsung Galaxy S20 Ultra поддерживает 45-ваттную зарядку, в отличие от более дешевых моделей этой же линейки.
На сегодняшний день, если не говорить о различных специальных версиях, Samsung Galaxy S20 Ultra является самым дорогим смартфоном в истории Samsung. Поэтому отсутствие мощной зарядки в комплекте неприятно удивляет покупателей.

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