В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Сегодня, 23:10

Анна Лисова

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В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

В ноябре 2019 года компания Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Особенностью ее стало то, что она создавалась для устройств с двумя дисплеями. Ее показали на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.

От привычной уже для многих Windows 10 новая операционная система отличается визуально. Ею будет удобно пользоваться, как сказано выше, на ПК с двумя дисплеями или гаджетах с большим складным экраном. Стоит отметить, что управление данной ОС осуществляется без обычной мыши, а через тачскрин устройства. 

Windows 10X не имеет стандартного меню «Пуск». Разработчики убрали фирменную плитку, а список программ управления выглядит как раскладка приложений на смартфоне.
По предварительной информации, Microsoft выпустит Windows 10X в конце 2020 года, одновременно с выходом на рынок ноутбука Microsoft Surface Neo.

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