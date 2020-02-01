Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

В ходе тестирования «суверенного Рунета» возникли проблемы, о которых операторы связи уже сообщили Минкомсвязи.

В частности, операторы констатируют, что в период тестирования «суверенного Рунета» были замечены случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала, пишет РБК.

Стоит отметить, что отчеты о тестировании операторы предоставили ведомству еще в ноябре минувшего года. В тестировании были задействованы на Урале «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»).

О том, как прошло тестирование, операторы связи сообщили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олегу Иванову.

В отчетах указано, что несколько компаний столкнулись с проблемами при установке DPI. Но масштабные сбои не происходили.

В тоже время операторы связи сообщили, что, к примеру, Telegram получилось не везде заблокировать, так как мессенжджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Проблем с качеством и доступностью связи для абонентов не зафиксировали в ходе тестирования «Мегафон», «Т2 РТК Холдинг» и «Екатеринбург-2000».

В компании «Вымпелтелеком» считают, что тестирование на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика, так как оно проводилось в регионе с минимальным количеством абонентов. Поэтому этот оператор предлагает провести более масштабные испытания. При этом организаторы проекта, как сообщил осведомленный источник, считают проведение дальнейшего тестирования нецелесообразным.

Напомним, в России вступил в силу закон о «суверенном Рунете». В рамках этого закона операторам необходимо установить системы фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам.

В стране, согласно этому закону, должна быть создана дублирующая интернет инфраструктура. Она сделает возможным централизованное управление сетью в случае внешней угрозы. Для ее создания должны будут использоваться отечественные средства шифрования. Стоит отметить, что на реализацию этого проекта будет выделено 30,8 млн рублей.