«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:42

0

Image 16+
«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем отличие подразделения от других ЧВК.

По словам главы «оркестра», ЧВК «Вагнер» никогда не была ЧВК. Изначально организация существовала под названием Батальонно-тактическая группа «Вагнер». Первым же превратил «вагнеров» в ЧВК журналист Денис Коротков, уточнил Пригожин в аудиосообщении. Он добавил, что каждое формирование ЧВК, кроме «музыкантов», нацелено на зарабатывание денег.

«ЧВК «Вагнер» никогда денег не зарабатывала. Она всегда за мои средства выступала защитником интересов Российской Федерации в разных направлениях. Никто передо мной и перед ЧВК «Вагнер» таких задач не ставил. Сколько бы сплетен не ходило о поставленных задачах из Минобороны, ГРУ и так далее. Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали», – цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что сегодня ЧВК «Вагнер» защищает интересы России на Украине. При этом другие структуры могут заниматься охраной чего угодно и где угодно. Слухи о зарплатах других формирований не могут обещать, что после получения первого оклада их боец захочет дальше воевать.

«ЧВК «Вагнер» – это частная армия и частная она исключительно потому, что ею управляют люди без бюрократии, без пузырей, то, что свойственно любой частной структуре, в том числе, и бизнес-структуре. Поэтому ЧВК «Вагнер» эффективна, у ЧВК «Вагнер» есть самолеты, вертолеты, артиллерия всех калибров, РСЗО, ПВО и все остальное, включая спутники и другие высокотехнологичные вещи», – заметил Пригожин.

Он назвал организацию сообществом единомышленников. Их боевое братство собирается войти в историю как великие войны, доказавшие силу русского оружия, заключил предприниматель. Он уточнил, что не стоит обращаться к ним с желанием заработать денег и «поносить красиво нашивочку».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 16:42

«SB»: российская спортсменка Елена Мирошина погибла в 21 год из-за падения с 9 этажа

Сегодня, 08:44

«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

25-03-2023, 13:59

Белый дом заявил о важности запрета флага и гимна России на соревнованиях

3-02-2023, 10:09

МК: экс-тренер Бышовец прокомментировал отказ болгар играть с клубами России

22-01-2023, 11:24

Юрист Смирнов прогнозирует исключение Российского футбольного союза из состава ФИФА и УЕФА

29-10-2022, 13:24

В Швеции сообщили, что вся Европа выступает против участия России в Кубке мира по хоккею

14-10-2022, 12:59

В Армении россиян не пустили на матч со сборной Украины

25-09-2022, 10:14

В Чехии могут запретить своим спортсменам играть в России

26-07-2022, 13:14

4:0. Петербургский «Зенит» доказал безоговорочное преимущество над «Спартаком» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка

10-07-2022, 07:44

Карапетян: «Теперь никто не хочет видеть российских футболистов в Европе»

21-05-2022, 14:39

Винер-Усманова увидела плюсы в отстранении российских спортсменов от международных соревнований

13-04-2022, 12:14

Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

24-03-2022, 15:09

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

7-02-2022, 16:54

Губерниев раскритиковал игру хоккеисток России и Канады в защитных масках

7-02-2022, 11:24

В клубе «Салават Юлаев» 20 хоккеистов заразились коронавирусом

10-01-2022, 15:59

Шевченко вернулся в Италию в качестве тренера. Каковы перспективы «Дженоа» под руководством украинского специалиста?

17-11-2021, 00:09

Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

3-11-2021, 18:46

Штефан Кунц – основной претендент на пост главного тренера сборной России

21-07-2021, 20:14

Евро-2020. Россия - Бельгия: кто победит 12 июня

12-06-2021, 19:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России

10-04-2023, 16:37

0

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели. В...

Подробнее
В Смольном не исключили рост тарифов из-за нехватки денег на капремонт в Санкт-Петербурге

В Смольном не исключили рост тарифов из-за нехватки денег на капремонт в Санкт-Петербурге

Вчера, 21:29

0

Лишь благодаря наращиванию бюджетной поддержки или увеличению размера взносов местных жителей удастся своевременно...

Подробнее
В Финляндии хотят ввести налог на сахар, соль и жир для населения

В Финляндии хотят ввести налог на сахар, соль и жир для населения

Сегодня, 13:59

0

В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения. В стране могут ввести налог на сахар,...

Подробнее
Первые туристы из России прибыли в Китай спустя три года после закрытия границ

Первые туристы из России прибыли в Китай спустя три года после закрытия границ

Вчера, 13:29

0

Первые туристы из России прибыли в Китай спустя три года после закрытия границ. Российские путешественники прибыли в...

Подробнее
Российские ракеты не долетят до Западной Украины из-за пяти зон украинской ПВО

Российские ракеты не долетят до Западной Украины из-за пяти зон украинской ПВО

Вчера, 12:54

0

Российские войска разрушили мост в Черниговской области, используемый украинской ДРГ для проникновения в Брянскую...

Подробнее
В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей

10-04-2023, 16:14

0

В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей. Мужчина отправился на фронт, когда его жена была беременна...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Санкт-Петербурге 10 апреля

10-04-2023, 15:24

0

Сегодня, в понедельник, в 3-комнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Не обошлось...

Подробнее
«Global Times»: политический раскол в США мог стать причиной «слива» документов Пентагона

«Global Times»: политический раскол в США мог стать причиной «слива» документов Пентагона

10-04-2023, 13:09

0

Утечка документов Пентагона в сеть «вряд ли вызвана действиями российских спецслужб, потому что это не имеет смысла»....

Подробнее
Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

Telegram-канал «Улететь» сообщил, что Болгария стала хуже выдавать визы российским гражданам

10-04-2023, 15:04

0

Одной из популярных стран для отдыха российских граждан является Болгария. Однако, как стало известно Телеграм-каналу...

Подробнее
«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

«The Times»: у ВС Украины остался последний шанс на наступление

10-04-2023, 11:49

0

Последний шанс на контрнаступление остался у Вооруженных сил Украины. И если Киев не сможет им воспользоваться либо...

Подробнее