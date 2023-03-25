«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

Нужно аккумулировать свои усилия: Пригожин назвал главные задачи общества в России
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели. В...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем отличие подразделения от других ЧВК.
По словам главы «оркестра», ЧВК «Вагнер» никогда не была ЧВК. Изначально организация существовала под названием Батальонно-тактическая группа «Вагнер». Первым же превратил «вагнеров» в ЧВК журналист Денис Коротков, уточнил Пригожин в аудиосообщении. Он добавил, что каждое формирование ЧВК, кроме «музыкантов», нацелено на зарабатывание денег.
Он добавил, что сегодня ЧВК «Вагнер» защищает интересы России на Украине. При этом другие структуры могут заниматься охраной чего угодно и где угодно. Слухи о зарплатах других формирований не могут обещать, что после получения первого оклада их боец захочет дальше воевать.
Он назвал организацию сообществом единомышленников. Их боевое братство собирается войти в историю как великие войны, доказавшие силу русского оружия, заключил предприниматель. Он уточнил, что не стоит обращаться к ним с желанием заработать денег и «поносить красиво нашивочку».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели. В...Подробнее
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