«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем отличие подразделения от других ЧВК.

По словам главы «оркестра», ЧВК «Вагнер» никогда не была ЧВК. Изначально организация существовала под названием Батальонно-тактическая группа «Вагнер». Первым же превратил «вагнеров» в ЧВК журналист Денис Коротков, уточнил Пригожин в аудиосообщении. Он добавил, что каждое формирование ЧВК, кроме «музыкантов», нацелено на зарабатывание денег.

«ЧВК «Вагнер» никогда денег не зарабатывала. Она всегда за мои средства выступала защитником интересов Российской Федерации в разных направлениях. Никто передо мной и перед ЧВК «Вагнер» таких задач не ставил. Сколько бы сплетен не ходило о поставленных задачах из Минобороны, ГРУ и так далее. Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали», – цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд» .

Он добавил, что сегодня ЧВК «Вагнер» защищает интересы России на Украине. При этом другие структуры могут заниматься охраной чего угодно и где угодно. Слухи о зарплатах других формирований не могут обещать, что после получения первого оклада их боец захочет дальше воевать.

«ЧВК «Вагнер» – это частная армия и частная она исключительно потому, что ею управляют люди без бюрократии, без пузырей, то, что свойственно любой частной структуре, в том числе, и бизнес-структуре. Поэтому ЧВК «Вагнер» эффективна, у ЧВК «Вагнер» есть самолеты, вертолеты, артиллерия всех калибров, РСЗО, ПВО и все остальное, включая спутники и другие высокотехнологичные вещи», – заметил Пригожин.

Он назвал организацию сообществом единомышленников. Их боевое братство собирается войти в историю как великие войны, доказавшие силу русского оружия, заключил предприниматель. Он уточнил, что не стоит обращаться к ним с желанием заработать денег и «поносить красиво нашивочку».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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