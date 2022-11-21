В Казахстане посетовали на рост цен из-за россиян

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После того, как 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация, тысячи россиян поспешили уехать за границу. Многие свой выбор остановили на Казахстане. Однако из-за такого массового притока россиян в стране стремительно выросли цены на недвижимость и общественный транспорт. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил депутат мажилиса республики, лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев.
По его словам, на текущий момент в Казахстане находятся от 200 до 400 тысяч граждан Российской Федерации. Именно такой приток и спровоцировал взрывной рост цен. Особенно, в приграничных с Россией населенных пунктах.
«Взлетели цены на аренду жилья, поездки на транспорте. Увеличение составляло до 50 процентов», - пояснил Перуашев.
От этого порой страдали граждане Казахстана. Собеседник издания сообщил, что бывали случаи, когда хозяева жилья требовали от своих арендаторов-соотечественников съехать из квартир, чтобы сдать освободившееся жилье подороже приехавшим в страну россиянам.
Тамара Дуйсенова, министр труда и соцзащиты РК, информировала о том, что с 21 сентября в страну въехали свыше 400 тысяч граждан РФ, более 300 тысяч из нее уехали. Продолжают оставаться в Казахстане, по ее сведениям, порядка 100 тысяч россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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