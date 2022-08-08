Юрист рассказал о способах перевода денег в Казахстан

Сегодня, 08:04

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Юрист рассказал о способах перевода денег в Казахстан
Фото из открытых источников

В Казахстан с 21 сентября выехали тысячи россиян, чтобы избежать мобилизации.

Не всем удается сразу же легко устроить свою жизнь, особенно если нет родственников или друзей среди местных. Поэтому издание НГС пообщалось с юристом из Казахстана Сергеем Гладких, который рассказал, как упростить себе жизнь в этой стране.

Что после приезда в Казахстан россияне сталкиваются с тем, что у них возникают проблемы с платежами. Гладких рекомендует открыть в Казахстане карту Сбербанка, поскольку российские карты «Мир» там не работают. Нужно учитывать, что комиссия за перевод с русской карты на казахскую внутри Сбера составляет 1 процент, а лимит снятия валютных средств — 500 тыс. тенге.

Часто в Казахстане для платежей используют карты «Каспий банка». Эту карту можно открыть лишь за 15 минут даже не посещая банк. Именные карты распечатываются терминалом.

Функционирует в Казахстане «Каз Почта», которую можно назвать аналогом российского «Почта Банка». «Каз Почта» открывает мультивалютные карты.

Можно открыть также и карту «Центр кредит банка». У этого банка по карте валютный перевод проводится по самой доходной ставке в сравнении с другими местными банками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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