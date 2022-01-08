На помощь российским военным в Казахстане отправлены боевые машины БМД-4М со 100-миллиметровыми пушками

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Противостояние между правительственными силами и незаконными вооруженными формированиями в Казахстане продолжается. Властям этой страны помогают российские войска.
Тот факт, что боевики располагают как стрелковым оружием, так и тяжелым вооружением, заставил Москву перебросить в Казахстан боевые машины БМД-4М, оснащенные 100-миллиметровым орудием, что позволило эффективно уничтожать позиции радикальных группировок. О переброске в соседнее государство БМД-4М свидетельствуют кадры, опубликованные Минобороны РФ. Однако сколько таких машин прибыло в эту страну, неизвестно.
С их помощью российские военнослужащие планируют укрепить защиту стратегических военных и гражданских объектов Казахстана, которые уязвимы перед атаками со стороны боевиков. Стоит сказать, что российские десантники помогли властям Казахстана сохранить контроль над Алма-Атой, где террористические группировки пытались захватить международный аэропорт. Ранее заявлялось, что российские военные покинут Казахстан сразу после окончания антитеррористической операции, однако потом появилась информация о том, что эти войска будут находиться в республике намного дольше, так как существует риск того, что радикально настроенные люди снова попытаются совершить государственный переворот.
Официально о планах оставить войска на неопределенный срок не сообщалось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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