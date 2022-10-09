Казахстанка рассказала, как в Астане принимают граждан России

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После объявления в России мобилизации многие россияне предпочли выехать в другие страны и в числе таких стран, где резко выросло количество граждан РФ, оказался также Казахстан.
Жительница Астаны Динара пообщалась с журналистами издания Е1.ру. Она сообщила, что не все в Казахстане с радостью приветствуют тех россиян, которые бегут от мобилизации. Тем не менее, немало и тех, которые приветствуют волну мигрантов из России.
«У меня самой дядя живет в Тюмени. У него есть сын, за которого я очень переживаю. Но, к счастью, этот парень сейчас в Казахстане. Приехал к родным через два дня после новости и, думаю, не уедет, пока все не закончится», - рассказывает Динара.
Приплыв россиян спровоцировал рост арендной платы на жилье и спрос на него. И это уже ощутили даже местные, поскольку арендодатели нередко стали повышать аренду, и даже выселяют, если оплаты нет хотя бы сутки.
Женщина отметила, что не считает беженцами русских, поскольку они не бежали от ракет и взрывов. Ее удивляет и то, что многие мужчины оставили в России семьи, убегая от мобилизации. Поэтому у нее очень спутанные чувства к ним.
Чтобы поддержать мигрантов, в Центрах обслуживания населения даже начали открывать стойки для выдачи ИИН (аналог ИНН в РФ), поскольку с этой справкой можно обращаться в местные банки, регистрировать сим-карты.
По словам Динары, она надеется, что конфликт России и Украины скоро закончится и все смогут вернуться к привычной жизни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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