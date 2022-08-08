Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска

Сегодня, 07:59

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Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска
Фото из открытых источников

Как изменилось отношение к русским в Казахстане за последние недели, рассказал житель Новосибирска.

Мужчина переехал в Казахстан из России, чтобы его не отправили на фронт. Опасаясь мобилизации, объявленной 21 сентября президентом Владимиром Путиным, он предпочел перебраться в другую страну, пишет НГС.

Со слов Андрея (имя изменено), он сутки простоял в пробке на границе вместе с другими россиянами, которые бежали в Казахстан от мобилизации. Он отметил, что российские пограничники нехотя оформляли документы, тогда как в Казахстане его встретили приветливые лица. Казахские пограничники сказали, что рады всем приезжим.

Местные полицейские посоветовали, как лучше обустроиться и какие документы следует оформить в первую очередь. Его приятно удивило то, что к патрульным полицейским на улице можно подходить с любыми вопросами касательно обустройства жизни, и они объясняют, что необходимо сделать.

Найти жилье или номер в отеле из-за хлынувшего потока людей из России Андрей не смог, но за 400 рублей ему разрешили переночевать в общежитии. Сейчас он продолжает устраивать свою жизнь уже в этой стране.

Андрей признается, что не раз слышал недовольство от казахов касательно того, что русские бегут из своей страны к ним. И тогда он отвечал, что сам не из России.

Но в целом, по его мнению, казахи очень приветливые и гостеприимные люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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