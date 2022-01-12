NetEase: после вывода миротворцев ОДКБ в Казахстан прилетел спецборт США

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В Казахстан после вывода миротворцев ОДКБ прибыл спецборт США с военнослужащими и сотрудниками Центрального разведывательного управления. Об этом говорится в публикации китайского издания NetEase. Других данных, подтверждающих эту информацию, нет.
Обозреватели считают, что между поспешным выводом войск ОДКБ из Казахстана и прибытием американского самолета в страну существует связь. При этом пока достоверно неизвестно, с какой целью прибыли в страну военные США.
Издание предположило, что Вашингтон хочет воспользоваться нестабильной обстановкой в Казахстане, чтобы получить возможность контролировать регион и ограничивать возможности России.
Отечественный сетевой ресурс, развивая данную тему, высказал собственное предположение. Авиа.про считает, что прибытие американского спецборта может быть связано с попыткой незаконного проникновения радикалов на территорию, принадлежащей Штатам, биолаборатории имени Айкимбаева в Алма-Ате.
Также выказывается версия, что Казахстан пригласил спецслужбы США с просьбой помочь в расследовании попытки государственного переворота в стране.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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