NetEase: после вывода миротворцев ОДКБ в Казахстан прилетел спецборт США

В Казахстан после вывода миротворцев ОДКБ прибыл спецборт США с военнослужащими и сотрудниками Центрального разведывательного управления. Об этом говорится в публикации китайского издания NetEase. Других данных, подтверждающих эту информацию, нет.

Обозреватели считают, что между поспешным выводом войск ОДКБ из Казахстана и прибытием американского самолета в страну существует связь. При этом пока достоверно неизвестно, с какой целью прибыли в страну военные США.

Издание предположило, что Вашингтон хочет воспользоваться нестабильной обстановкой в Казахстане, чтобы получить возможность контролировать регион и ограничивать возможности России.

Отечественный сетевой ресурс, развивая данную тему, высказал собственное предположение. Авиа.про считает, что прибытие американского спецборта может быть связано с попыткой незаконного проникновения радикалов на территорию, принадлежащей Штатам, биолаборатории имени Айкимбаева в Алма-Ате.

Также выказывается версия, что Казахстан пригласил спецслужбы США с просьбой помочь в расследовании попытки государственного переворота в стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700