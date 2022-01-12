NetEase: после вывода миротворцев ОДКБ в Казахстан прилетел спецборт США

Сегодня, 12:14

0

Image 16+
NetEase: после вывода миротворцев ОДКБ в Казахстан прилетел спецборт США
Фото из открытых источников

В Казахстан после вывода миротворцев ОДКБ прибыл спецборт США с военнослужащими и сотрудниками Центрального разведывательного управления. Об этом говорится в публикации китайского издания NetEase. Других данных, подтверждающих эту информацию, нет.

Обозреватели считают, что между поспешным выводом войск ОДКБ из Казахстана и прибытием американского самолета в страну существует связь. При этом пока достоверно неизвестно, с какой целью прибыли в страну военные США.

Издание предположило, что Вашингтон хочет воспользоваться нестабильной обстановкой в Казахстане, чтобы получить возможность контролировать регион и ограничивать возможности России.

Отечественный сетевой ресурс, развивая данную тему, высказал собственное предположение. Авиа.про считает, что прибытие американского спецборта может быть связано с попыткой незаконного проникновения радикалов на территорию, принадлежащей Штатам, биолаборатории имени Айкимбаева в Алма-Ате.

Также выказывается версия, что Казахстан пригласил спецслужбы США с просьбой помочь в расследовании попытки государственного переворота в стране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

NetEase: после вывода миротворцев ОДКБ в Казахстан прилетел спецборт США

Сегодня, 12:14

РФ применила против боевиков в Казахстане уникальные комплексы «Леер»

12-01-2022, 17:19

На помощь российским военным в Казахстане отправлены боевые машины БМД-4М со 100-миллиметровыми пушками

11-01-2022, 14:14

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

11-01-2022, 11:59

Мардан: Переворот в Казахстане устроен к переговорам России и США в Женеве

10-01-2022, 13:39

Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

10-01-2022, 11:44

Бойцы ВДВ России за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате

8-01-2022, 14:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

0

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...

Подробнее
Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

Гражданам в России будет перерасчет январской пенсии до 8,6% тем, кто уже ее получил

15-01-2022, 09:09

0

Решение об индексации пенсий на 8,6% было принято уже после того как миллионы пожилых граждан получили январские...

Подробнее
Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

Работающих пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

14-01-2022, 15:54

0

Работающих пенсионеров уже менее чем через три месяца может ждать рекордная индексация пенсий. Об этом сообщает ресурс...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Вчера, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

Пенсионерам в РФ сообщили о справке, которая позволит увеличить пенсию на 4000 рублей

15-01-2022, 10:54

0

Необходимый документ можно получить бесплатно, подав соответствующий запрос в Пенсионный фонд. Российские граждане...

Подробнее
Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

0

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...

Подробнее
Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

Петербургские чиновники планируют в этом году открыть только три спортивные площадки 

14-01-2022, 20:54

0

В 2022 году в Санкт-Петербурге будет открыто всего три спортивные площадки, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский и...

Подробнее
Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

Чиновники Петербурга своими ошибочными действиями лишили город 100 миллионов

14-01-2022, 14:03

0

Из-за решения чиновников Смольного обновить дорогу на проспекте Стачек, а после отремонтировать на этом же участке...

Подробнее