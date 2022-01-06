Бойцы ВДВ России за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате

Сегодня, 14:24

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Бойцы ВДВ России за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате
Фото из открытых источников

После того, как Россия перебросила на территорию Казахстана военнослужащих воздушно-десантных войск, порядок в охваченной беспорядками стране начал постепенно восстанавливаться. Всего лишь за 48 часов бойцам удалось уничтожить половину боевиков в таком крупном городе, как Алма-Ата.

Радикалы начали нести серьезные потери уже в первые часы развертывания российских миротворцев в Казахстане, и принялись отступать, пишет avia.pro. Они старались не допустить россиян в страну, и сразу по прибытии окружили военных. Но атаку получилось пресечь и десантники приступили к вверенной им миссии.

6 января нынешнего года, как сообщалось ранее, террористическими элементами была захвачена большая часть Алма-Аты. Радикалы получили контроль над важными объектами этого города.

Российским бойцам за двое суток спецоперации удалось провести зачистку от боевиков Международного аэропорта Алма-Аты, а также вернуть контроль над большей частью мегаполиса.

По данным на 20:00 пятницы, 7 января, в центре города находилось еще около тысячи вооруженных протестантов. Казахстанские силовики и российские спецназовцы продолжают зачистку. Специалисты считают, что полностью освободить город получится к утру понедельника.

Напомним, только недавно стало известно, кто может стоять за массовыми беспорядками, которые начинались как мирные протесты против повышения цены на газ. Ответственность за кризис в стране взял на себя оппозиционер, бежавший из Казахстана экс-банкир Мухтар Аблязов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Бойцы ВДВ России за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате

Сегодня, 14:24

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