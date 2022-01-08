Мардан: Переворот в Казахстане устроен к переговорам России и США в Женеве

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Журналист и известный телеведущий Сергей Мардан выдвинул предположение, что нынешний переворот в республике Казахстан был организован в связи с будущими переговорами Российской Федерации и США в Женеве.
Специалисты поделились, как нынешняя ситуация в республике Казахстан влияет на происходящее в Украине и ближайшие переговоры в Женеве.
Профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО, Андрей Казанцев высказал свое мнение и считает, что в республике Казахстан существует некоторая традиция урегулирования беспределов и тактики, которой должно придерживаться правительство в подобной ситуации.
«Есть комплекс действий: разгоны, подавления и аресты. Также правительство должно выявить причины беспорядков, выяснить, справедливо ли требуют протестующие решения в их пользу, а затем предпринять попытки их удовлетворить. В некотором роде, метод кнута и пряника», – дает пояснения специалист.
До этого многочисленные протесты в Алма-Аты произошли в самом начале 2022-го года. Проживающее в этих городах население, жители западной части страны начали выступать за снижение стоимости на газ. После этого, остальные города присоединились к протестующим.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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