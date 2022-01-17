Казахстан отказался от проведения военного парада в честь Дня Победы

Сегодня, 11:44

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Казахстан отказался от проведения военного парада в честь Дня Победы
Фото из открытых источников

Казахстан в 2022 году не будет проводить военный парад на 9 Мая, в честь Дня Победы. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны страны.

Причины, которые лежат в основе данного решения, в ведомстве уточнять не стали.

«В 2022 году проведение военного парада, который посвящен 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не запланировано», – сказано в обнародованном сообщении Минобороны РК.

Альтернативой военному параду в Казахстане станут военно-патриотические мероприятия, которые предусматривают в том числе и чествование ветеранов ВОВ, а также ВС Казахстана.

В РФ на День Победы парад будет, как обычно. 

А вот в Латвии сейм объявил 9 мая общенациональным днем памяти погибших на Украине. Это будет траурная дата - салюты, массовые и развлекательные мероприятия запрещаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Казахстан отказался от проведения военного парада в честь Дня Победы

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