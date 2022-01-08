Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты

Сегодня, 11:44

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Российским военным удалось победить в бою против 800 боевиков в аэропорту Алма-Аты
Фото из открытых источников

Российским бойцам, прибывшим на зачистку Международного аэропорта Алма-Аты, пришлось столкнуться в бою с большим количеством вооруженных радикалов. Судя по официальной статистике, в боях за Международный аэропорт Алма-Аты участвовали примерно 800 боевиков, а на российском борту, который прилетел в Казахстан, как вспомогательная линии ОДКБ,  находилось не больше сотни бойцов десанта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил:

«Радикальные силы хорошо обучены, отлично организованы и получают команды из специального центра командования. Многие бойцы не знают казахского». 

«В столице прошло уже 6 террористических волн. В Алма-Ате примерно 20 000 участвующих в беспорядках. Примерно 800 боевикам на какое-то время удалось захватить Международный аэропорт Алматы. После российские миротворцы прилетели  в Казахстан, примерно в 12:00, они произвели оценку происходящего и где-то в 20:00 совершили первую атаку на боевиков, по итогам которой удалось восстановить контроль над Международным аэропортом Алматы. Русским военнослужащим хватило 48 часов, чтобы зачистить практически всю территорию Алматы от радикалов», – сообщает правительство Казахстана.

По официальной статистике, на данный момент, главные силы российских бойцов, прилетевших в Казахстан, находятся в Нурсултане и Алма-Ате.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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