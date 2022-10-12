Граждане Казахстана голосуют на выборах президента государства

Сегодня в Казахстане проходят выборы президента государства. Всего сформировано более 10,1 тысяч избирательных участков, в том числе в дипломатических представительствах за рубежом. Большинство участков открылись в 7:00 часов утра по времени Астаны. Голосование продолжится до 20:00. Для наблюдения за выборами аккредитацию получили более 640 наблюдателей от других государств и международных организаций.

Граждане Казахстана должны сделать выбор между шестью кандидатами, среди которых действующий президент Токаев. Избрание проходит по условиям новой конституции. Участие в выборах принимают граждане, достигшие совершеннолетия. Избирательное право по конституции всеобщее, прямое, при тайном голосовании.

Выборы будут считаться состоявшимися при любом уровне явки избирателей. Победителем считается кандидат, набравший более 50% голосов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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