Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву

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Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом инциденте пишет издание «ORDA», передает информационный ресурс Аvia.pro.
Террористы окружили самолет, которым планировали вылететь в столицу России несколько десятков пассажиров. Но боевики не давали ему взлететь.
После прибытия в Алма-Ату российских десантников аэропорт был освобожден, как и пассажиры, которые находились на борту захваченного самолета.
Захваченный боевиками борт принадлежал авиакомпании «Air Astana». Ранее сведения об этом инциденте в компании не озвучивали.
Источники рассказали, что пассажиры рейса заняли места в экстренном порядке и судно начало движение в сторону взлетной полосы. Пилот сообщил, что удалось загрузить только половину багажа. Спустя две минуты после того как самолет начал выруливать к взлетной полосе, его остановили. Бортпроводники срочно закрыли шторки иллюминаторов и заявили, что якобы самолет взлетает.
Но спустя 20 минут пилот сообщил, что рейс не состоится. Бортпроводники переоделись в гражданскую одежду, и это напугало пассажиров. Они увидели, что к самолету двигается служебный автомобиль. Бортпроводники сообщили, что за рулем автомобиля террорист. Еще около 10 боевиков окружили самолет.
Тем не менее, спустя несколько часов пассажиры были освобождены. Провели операцию по восстановлению контроля над аэропортом российские десантники.
На данный момент Международный аэропорт Алма-Аты еще не принимает авиарейсы. Тем не менее, важно то, что его контролируют силы, подконтрольные руководству Казахстана и российские военные подразделения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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